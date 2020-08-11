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У ПАРЄ привітали мужність білоруських жінок під час виборів у країні

У ПАРЄ привітали мужність білоруських жінок під час виборів у країні

Київ • УНН

 • 10882 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Рік Дамс виступив з заявою після президентських виборів в Білорусі. Про це повідомляє УНН, з посиланням на сайт ПАРЄ.

"Я глибоко шкодую, що ці вибори були далеко не вільними і справедливими. Кандидати не змогли вільно балотуватися і вести передвиборну кампанію, були жорсткі обмеження свободи зібрань і свободи слова, в тому числі широко поширені затримання мирних демонстрантів, активістів та журналістів, і під сумнів було поставлено чесність дострокового голосування", – заявив голова ПАРЄ.

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За його словами, події із застосуванням сили та затриманням учасників протесту у Білорусі посилили стурбованість Європи.

"Я настійно закликаю владу проявляти максимальну стриманість і забезпечити безперешкодне здійснення основних прав і свобод людини відповідно до міжнародних зобов'язань і обов'язками Білорусі. Свобода вираження думок і мирних зібрань є найважливішою опорою демократичного суспільства і необхідною умовою плюралістичного і демократичного політичного процесу", – підкреслив Дамс.

Він додав, що вітає мужність і рішучість білоруських жінок, які активно брали участь в політичному процесі в якості лідерів, агітаторів і ангажованих виборців, незважаючи на сексистські висловлювання, які лунали протягом усієї кампанії: "Таким зневажливим висловлювань, як неодноразово заявляла ПАРЄ, немає місця в сучасній політиці".

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Нагадаємо, Білорусь подала заявку на вступ до Ради Європи в 1997 році, але через відсутність демократичного прогресу цей процес був заморожений на кілька років.

Як повідомляв УНН, у Мінську 10 серпня почалася друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців. За даними ЦВК Білорусі, явка на виборах склала 84% виборців. У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської – головної суперниці Лукашенко не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

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