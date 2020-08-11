В ПАСЕ приветствуют мужество белорусских женщин во время выборов в стране

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86681 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102510 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127656 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107833 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127992 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101395 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104069 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101965 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

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В ПАСЕ приветствуют мужество белорусских женщин во время выборов в стране

В ПАСЕ приветствуют мужество белорусских женщин во время выборов в стране

Киев  •  УНН

 • 10874 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Дамс выступил с заявлением после президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ПАСЕ.

“Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеко не свободными и справедливыми. Кандидаты не смогли свободно баллотироваться и вести предвыборную кампанию, были жесткие ограничения свободы собраний и свободы слова, в том числе широко распространены задержания мирных демонстрантов, активистов и журналистов, и под сомнение была поставлена честность досрочного голосования”, — заявил глава ПАСЕ.

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По его словам, события с применением силы и задержанием протестующих в Беларуси усилили обеспокоенность Европы.

“Я настоятельно призываю власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное осуществление основных прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами и обязанностями Беларуси. Свобода выражения мнений и мирных собраний является важнейшей опорой демократического общества и необходимым условием плюралистического и демократического политического процесса”, — подчеркнул Дамс.

Он добавил, что приветствует мужество и решимость белорусских женщин, которые активно участвовали в политическом процессе в качестве лидеров, агитаторов и ангажированных избирателей, несмотря на сексистские высказывания, которые звучали на протяжении всей кампании: “Таким пренебрежительным высказываний, как неоднократно заявляла ПАСЕ, нет места в современной политике”.

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Напомним, Беларусь подала заявку на вступление в Совет Европы в 1997 году, но из-за отсутствия демократического прогресса этот процесс был заморожен на несколько лет.

Как сообщал УНН, в Минске 10 августа началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналиста. По предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “проти всех” проголосували 6% избирателей. По данным ЦИК Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей. В штабе кандидата в президенти Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко не согласны с результатами голосования. По словам Тихановськой, вона считает себя победителем на выборах.

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