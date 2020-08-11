В ПАСЕ приветствуют мужество белорусских женщин во время выборов в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Дамс выступил с заявлением после президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ПАСЕ.
“Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеко не свободными и справедливыми. Кандидаты не смогли свободно баллотироваться и вести предвыборную кампанию, были жесткие ограничения свободы собраний и свободы слова, в том числе широко распространены задержания мирных демонстрантов, активистов и журналистов, и под сомнение была поставлена честность досрочного голосования”, — заявил глава ПАСЕ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ призвали власти Беларуси честно сообщить результаты президентских выборов
По его словам, события с применением силы и задержанием протестующих в Беларуси усилили обеспокоенность Европы.
“Я настоятельно призываю власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное осуществление основных прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами и обязанностями Беларуси. Свобода выражения мнений и мирных собраний является важнейшей опорой демократического общества и необходимым условием плюралистического и демократического политического процесса”, — подчеркнул Дамс.
Он добавил, что приветствует мужество и решимость белорусских женщин, которые активно участвовали в политическом процессе в качестве лидеров, агитаторов и ангажированных избирателей, несмотря на сексистские высказывания, которые звучали на протяжении всей кампании: “Таким пренебрежительным высказываний, как неоднократно заявляла ПАСЕ, нет места в современной политике”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США и ООН обеспокоены протестами после выборов в Беларуси
Напомним, Беларусь подала заявку на вступление в Совет Европы в 1997 году, но из-за отсутствия демократического прогресса этот процесс был заморожен на несколько лет.
Как сообщал УНН, в Минске 10 августа началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналиста. По предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “проти всех” проголосували 6% избирателей. По данным ЦИК Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей. В штабе кандидата в президенти Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко не согласны с результатами голосования. По словам Тихановськой, вона считает себя победителем на выборах.