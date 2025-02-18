У Пакистані затримали подружжя за підозрою у вбивстві 13-річної дівчинки через крадіжку шоколаду

На північному сході Пакистану затримали подружжя за підозрою у вбивстві 13-річної дівчинки, яка працювала в них покоївкою, імовірно за крадіжку шоколаду. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, дівчинка на імʼя Ікра, померла в лікарні від множинних травм минулої середи. Попереднє розслідування поліції показало, що її катували.

Випадок у Равалпінді викликав загальне обурення, а пости з хештегом #JusticeforIqra зібрали десятки тисяч переглядів і знову викликали дискусію щодо дитячої праці та жорстоке поводження з домашніми працівниками.

Закони, що стосуються дитячої праці, можуть відрізнятися в різних частинах країни, але в провінції Пенджаб діти віком до 15 років не можуть бути найняті як домашня прислуга.

Коли вона померла, я почувався абсолютно розбитим, - розповів BBC батько Ікри, Сана Улла.

Він сказав, що минулої середи йому зателефонували з поліції з приводу Ікри. Коли він приїхав до лікарні, то побачив Ікру, яка лежала на ліжку без свідомості. Через кілька хвилин вона померла.

Дівчинка почала працювати покоївкою з восьми років. Її батько, 45-річний фермер, сказав, що відправив її працювати, тому що в нього були борги.

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Попрацювавши у кількох роботодавців, два роки тому вона влаштувалася на роботу до пари, у якої вісім власних дітей. Вона заробляла близько $28 на місяць.

Поліція заявила, що Ікра звинувачується в крадіжці шоколаду у своїх роботодавців, додавши, що попереднє розслідування засвідчило, що Ікра зазнавала тортур.

Поліція також заявила, що були докази регулярного насильства.

Наразі проводиться розтин, щоб оцінити ступінь отриманих нею травм, поліція все ще чекає на остаточний медичний висновок.

Роботодавці Ікри, Рашид Шафік і його дружина Сана, були заарештовані разом з учителем Корану, який працював у родині. Він привіз Ікру в лікарню і пішов, сказавши персоналу лікарні, що батько дівчинки помер, а матері немає поруч.

Батько Ікри каже, що хоче, щоб винні у смерті його дочки були покарані.

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