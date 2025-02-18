У Пакистані затримали подружжя за підозрою у вбивстві 13-річної дівчинки через крадіжку шоколаду

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 4560 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 35668 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126355 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185215 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149324 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140237 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118089 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108389 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103049 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144555 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 56051 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 68211 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 56637 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 70031 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 65197 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 144547 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 143525 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277276 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306084 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 241910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 21105 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 62554 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112388 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135345 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117583 перегляди
Актуальне
У Пакистані затримали подружжя за підозрою у вбивстві 13-річної дівчинки через крадіжку шоколаду

У Пакистані затримали подружжя за підозрою у вбивстві 13-річної дівчинки через крадіжку шоколаду

Київ • УНН

 • 23885 перегляди

У Равалпінді затримали пару за підозрою у вбивстві 13-річної дівчинки-покоївки, яка померла від множинних травм. Попереднє розслідування показало, що дівчинку катували через підозру в крадіжці шоколаду.

На північному сході Пакистану затримали подружжя за підозрою у вбивстві 13-річної дівчинки, яка працювала в них покоївкою, імовірно за крадіжку шоколаду. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, дівчинка на імʼя Ікра, померла в лікарні від множинних травм минулої середи. Попереднє розслідування поліції показало, що її катували.

Випадок у Равалпінді викликав загальне обурення, а пости з хештегом #JusticeforIqra зібрали десятки тисяч переглядів і знову викликали дискусію щодо дитячої праці та жорстоке поводження з домашніми працівниками.

Закони, що стосуються дитячої праці, можуть відрізнятися в різних частинах країни, але в провінції Пенджаб діти віком до 15 років не можуть бути найняті як домашня прислуга.

Коли вона померла, я почувався абсолютно розбитим,

- розповів BBC батько Ікри, Сана Улла.

Він сказав, що минулої середи йому зателефонували з поліції з приводу Ікри. Коли він приїхав до лікарні, то побачив Ікру, яка лежала на ліжку без свідомості. Через кілька хвилин вона померла.

Дівчинка почала працювати покоївкою з восьми років. Її батько, 45-річний фермер, сказав, що відправив її працювати, тому що в нього були борги.

У 17 років важила 27 кг: в Австралії засудили подружжя, чия донька хворіла через постійне недоїдання16.02.25, 12:38 • 34324 перегляди

Попрацювавши у кількох роботодавців, два роки тому вона влаштувалася на роботу до пари, у якої вісім власних дітей. Вона заробляла близько $28 на місяць.

Поліція заявила, що Ікра звинувачується в крадіжці шоколаду у своїх роботодавців, додавши, що попереднє розслідування засвідчило, що Ікра зазнавала тортур.

Поліція також заявила, що були докази регулярного насильства. 

Наразі проводиться розтин, щоб оцінити ступінь отриманих нею травм, поліція все ще чекає на остаточний медичний висновок.

Роботодавці Ікри, Рашид Шафік і його дружина Сана, були заарештовані разом з учителем Корану, який працював у родині. Він привіз Ікру в лікарню і пішов, сказавши персоналу лікарні, що батько дівчинки помер, а матері немає поруч.

Батько Ікри каже, що хоче, щоб винні у смерті його дочки були покарані.

У Харкові мати продала двомісячну доньку за $20 тисяч для купівлі авто13.02.25, 12:13 • 32827 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
pakystanПакистан

Звернутися з питань розміщення реклами