В Пакистане задержали супругов по подозрению в убийстве 13-летней девочки из-за кражи шоколада

На северо-востоке Пакистана задержали супругов по подозрению в убийстве 13-летней девочки, которая работала у них горничной, предположительно за кражу шоколада. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, девочка по имени Икра, умерла в больнице от множественных травм в прошлую среду. Предварительное расследование полиции показало, что ее пытали.

Случай в Равалпинде вызвал всеобщее возмущение, а посты с хэштегом #JusticeforIqra собрали десятки тысяч просмотров и снова вызвали дискуссию о детском труде и жестоком обращении с домашними работниками.

Законы, касающиеся детского труда, могут отличаться в разных частях страны, но в провинции Пенджаб дети в возрасте до 15 лет не могут быть наняты в качестве домашней прислуги.

Когда она умерла, я чувствовал себя совершенно разбитым, - рассказал BBC отец Икры, Сана Улла.

Он сказал, что в прошлую среду ему позвонили из полиции по поводу Икры. Когда он приехал в больницу, то увидел Икру, которая лежала на кровати без сознания. Через несколько минут она умерла.

Девочка начала работать горничной с восьми лет. Ее отец, 45-летний фермер, сказал, что отправил ее работать, потому что у него были долги.

В 17 лет весила 27 кг: в Австралии осудили супругов, чья дочь болела из-за постоянного недоедания

Поработав у нескольких работодателей, два года назад она устроилась на работу к паре, у которой восемь собственных детей. Она зарабатывала около $28 в месяц.

Полиция заявила, что Икра обвиняется в краже шоколада у своих работодателей, добавив, что предварительное расследование показало, что Икра подвергалась пыткам.

Полиция также заявила, что были доказательства регулярного насилия.

Сейчас проводится вскрытие, чтобы оценить степень полученных ею травм, полиция все еще ждет окончательного медицинского заключения.

Работодатели Икры, Рашид Шафик и его жена Сана, были арестованы вместе с учителем Корана, который работал в семье. Он привез Икру в больницу и ушел, сказав персоналу больницы, что отец девочки умер, а матери нет рядом.

Отец Икры говорит, что хочет, чтобы виновные в смерти его дочери были наказаны.

В Харькове мать продала двухмесячную дочь за $20 тысяч для покупки автомобиля