У Пакистані заблокували роботу інтернету: у країні масові заворушення з жертвами

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Уряд Пакистану в п’ятницю тимчасово заблокувало роботу інтернету в країні з метою забезпечення внутрішньої безпеки, пише УНН з посиланням на місцеве видання Dawn.

Деталі

Як повідомляє газета Dawn, приводом для цього послужила дестабілізація обстановки в найбільших містах країни, де на цьому тижні відбувалися масові зіткнення прихильників ісламської радикальної організації “Техрік-і-Лаббайк Пакистан” (TLP) з поліцією.

Доповнення

За даними влади, в ході них у Лахорі, Ісламабаді, Пешаварі та інших найбільших містах загинули щонайменше сім осіб, включаючи декількох поліцейських. 300 співробітників сил правопорядку отримали поранення.

У четвер влада Пакистану оголосила про заборону TLP на основі закону про боротьбу з тероризмом.

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