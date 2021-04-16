У Пакистані заблокували роботу інтернету: у країні масові заворушення з жертвами

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Як повідомляє газета Dawn, приводом для цього послужила дестабілізація обстановки в найбільших містах країни, де на цьому тижні відбувалися масові зіткнення прихильників ісламської радикальної організації “Техрік-і-Лаббайк Пакистан” (TLP) з поліцією.

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За даними влади, в ході них у Лахорі, Ісламабаді, Пешаварі та інших найбільших містах загинули щонайменше сім осіб, включаючи декількох поліцейських. 300 співробітників сил правопорядку отримали поранення.

У четвер влада Пакистану оголосила про заборону TLP на основі закону про боротьбу з тероризмом.