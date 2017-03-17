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У Ньоні визначились пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У Ньоні визначились пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. В штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє кореспондент УНН.

Пари наступного етапу турніру виглядають наступним чином:

"Атлетіко" – "Лестер"; 

"Борусія" Дортмунд – "Монако";

"Баварія" – "Реал";

"Ювентус" – "Барселона".

Відзначимо, що поєдинки чвертьфіналу змагань пройдуть 11/12 і 18/19 квітня.

Примітно, що чотири команди, які брали участь в жеребкуванні, доходили до чвертьфіналу і в минулому році. Тоді всі чотири протистояння завершилися з рахунком 3:2.

Як повідомляв УНН, "ПСЖ" опротестував в УЄФА суддівство у грі з "Барселоною".

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