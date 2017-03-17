У Ньоні визначились пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє кореспондент УНН.
Пари наступного етапу турніру виглядають наступним чином:
"Атлетіко" – "Лестер";
"Борусія" Дортмунд – "Монако";
"Баварія" – "Реал";
"Ювентус" – "Барселона".
Відзначимо, що поєдинки чвертьфіналу змагань пройдуть 11/12 і 18/19 квітня.
Примітно, що чотири команди, які брали участь в жеребкуванні, доходили до чвертьфіналу і в минулому році. Тоді всі чотири протистояння завершилися з рахунком 3:2.
Як повідомляв УНН, "ПСЖ" опротестував в УЄФА суддівство у грі з "Барселоною".