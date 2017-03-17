В Ньоне определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент УНН.
Пары следующего этапа турнира выглядит следующим образом:
"Атлетико" - "Лестер";
"Боруссия" Дортмунд - "Монако";
"Бавария" - "Реал";
"Ювентус" - "Барселона".
Отметим, что поединки четвертьфинала соревнований пройдут 11/12 и 18/19 апреля.
Примечательно, что четыре команды, которые участвовали в жеребьевке, доходили до четвертьфинала и в прошлом году. Тогда все четыре противостояния завершились со счетом 3:2.
Как сообщал УНН, "ПСЖ" опротестовал в УЕФА судейство в игре с "Барселоной".