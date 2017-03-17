В Ньоне определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Пары следующего этапа турнира выглядит следующим образом:

"Атлетико" - "Лестер";

"Боруссия" Дортмунд - "Монако";

"Бавария" - "Реал";

"Ювентус" - "Барселона".

Отметим, что поединки четвертьфинала соревнований пройдут 11/12 и 18/19 апреля.

Примечательно, что четыре команды, которые участвовали в жеребьевке, доходили до четвертьфинала и в прошлом году. Тогда все четыре противостояния завершились со счетом 3:2.

Как сообщал УНН, "ПСЖ" опротестовал в УЕФА судейство в игре с "Барселоной".