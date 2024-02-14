У Німеччині побили 15-річного хлопця з України. У МЗС кажуть, що підлітку надають консульську допомогу
Київ • УНН
15-річний український хлопець отримав важкі травми голови після побиття в результаті нападу на ґрунті ксенофобії в Німеччині, і Генеральне консульство в Дюссельдорфі надає потерпілому консульську допомогу.
У Німеччині побили 15-річного хлопця з України. Він отримав тяжкі травми голови. Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою та надає допомогу. Про це журналісту УНН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою. Надає постраждалому консульську допомогу", - сказав Ніколенко.
Контекст
Як повідомляє DW, у Німеччині на ґрунті ксенофобії побили 15-річного хлопця з України.
15-річний українець отримав тяжкі травми голови і був доставлений до лікарні, його життя поза небезпекою.
Так, інцидент стався у закусочній увечері 10 лютого, проте поліція повідомила про нього пізніше. Пошуки нападника продовжуються.
За даними поліції, чоловік, особа якого не встановлена, "робив ксенофобські висловлювання" щодо підлітка з України, а потім ударив його по голові невстановленим предметом і втік.
Доповнення
У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова. На нього та його друга Артема Козаченко напали за те, що вони українці.