В Германии избили 15-летнего парня из Украины. В МИД говорят, что подростку оказывают консульскую помощь
Киев • УНН
15-летний украинский парень получил тяжелые травмы головы после избиения в результате нападения на почве ксенофобии в Германии, и Генеральное консульство в Дюссельдорфе оказывает пострадавшему консульскую помощь.
В Германии избили 15-летнего парня из Украины. Он получил тяжелые травмы головы. Генеральное консульство в Дюссельдорфе занимается этим делом и оказывает помощь. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"Генеральное консульство в Дюссельдорфе занимается этим делом. Оказывает пострадавшему консульскую помощь", - сказал Николенко.
Контекст
Как сообщает DW, в Германии на почве ксенофобии избили 15-летнего парня из Украины.
15-летний украинец получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.
Так, инцидент произошел в закусочной вечером 10 февраля, однако полиция сообщила о нем позже. Поиски нападавшего продолжаются.
По данным полиции, мужчина, личность которого не установлена, "делал ксенофобские высказывания" в отношении подростка из Украины, а затем ударил его по голове неустановленным предметом и убежал.
Дополнение
В Германии убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. На него и его друга Артема Козаченко напали за то, что они украинцы.
В Германии избили 15-летнего парня из Украины. В МИД говорят, что подростку оказывают консульскую помощь
15-летний украинский парень получил тяжелые травмы головы после избиения в результате нападения на почве ксенофобии в Германии, и Генеральное консульство в Дюссельдорфе оказывает пострадавшему консульскую помощь.
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