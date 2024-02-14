В Германии избили 15-летнего парня из Украины. В МИД говорят, что подростку оказывают консульскую помощь

В Германии избили 15-летнего парня из Украины. Он получил тяжелые травмы головы. Генеральное консульство в Дюссельдорфе занимается этим делом и оказывает помощь. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе занимается этим делом. Оказывает пострадавшему консульскую помощь", - сказал Николенко.

Контекст

Как сообщает DW, в Германии на почве ксенофобии избили 15-летнего парня из Украины.

15-летний украинец получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.

Так, инцидент произошел в закусочной вечером 10 февраля, однако полиция сообщила о нем позже. Поиски нападавшего продолжаются.

По данным полиции, мужчина, личность которого не установлена, "делал ксенофобские высказывания" в отношении подростка из Украины, а затем ударил его по голове неустановленным предметом и убежал.

Дополнение

В Германии убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. На него и его друга Артема Козаченко напали за то, что они украинцы.