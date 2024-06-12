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У Німеччині афганець із ножем напав на українку - BILD

У Німеччині афганець із ножем напав на українку - BILD

Київ • УНН

 • 25052 перегляди

19-річний афганець завдав численних ножових поранень 41-річній українській біженці у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

У Німеччині 19-річний афганець з ножем напав на 41-річну біженку з України. Про це повідомляє BILD, передає УНН.

Деталі

У понеділок вдень у Франкфурті (Німеччина), на березі річки Майн, стався шокуючий напад, у результаті якого поранена молода українка у віці 41 року. Підозрюваним у цьому нападі є молодий афганець у віці 19 років.

Після нападу поліція розшукала та затримала чоловіка.

За даними очевидців, молода жінка, що втекла до Німеччини від війни в Україні, сіла на лавку у парку, коли її заатакував ззаду невідомий чоловік. Він зловмисно схопив її за плече та наніс кілька ударів ножем по голові та шиї. Потерпіла змогла втекти, але була знову атакована, коли вона впала на землю.

Перехожі, почувши крики, негайно втрутилися, а поліція прибула на місце і заарештувала підозрюваного.

У Швейцарії чоловік із ножем напав на перехожих16.05.24, 01:45 • 28696 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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