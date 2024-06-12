В Германии 19-летний афганец с ножом напал на 41-летнюю беженку из Украины. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

Детали

В понедельник днем во Франкфурте (Германия), на берегу реки Майн, произошло шокирующее нападение, в результате которого ранена молодая украинка в возрасте 41 года. Подозреваемым в этом нападении является молодой афганец в возрасте 19 лет.

После нападения полиция разыскала и задержала мужчину.

По данным очевидцев, молодая женщина, бежавшая в Германию от войны в Украине, села на скамейку в парке, когда ее заатаковал сзади неизвестный мужчина. Он злонамеренно схватил ее за плечо и нанес несколько ударов ножом по голове и шее. Потерпевшая смогла убежать, но была снова атакована, когда она упала на землю.

Прохожие, услышав крики, немедленно вмешались, а полиция прибыла на место и арестовала подозреваемого.

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