У Німеччині за літо хочуть вакцинувати дітей

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Після офіційного затвердження вакцини BioNTech для дітей віком від 12 років вона тепер доступна також у Німеччині для цієї вікової групи, заявив Йенс Шпан.

За його словами, Німеччина хоче надати можливість щеплюватися усім дітям та підліткам після прийняття рішення із батьками. Вакцинування підлітків однією дозою планується в країні до кінця серпня.

Нагадаємо

Понад 40% жителів Німеччини отримали щеплення від коронавірусу, з них понад 14 млн (близько 17,7% від загальної чисельності населення країни) повністю вакциновані від коронавірусу.

У жодній з федеральних земель Німеччини число інфікувань коронавірусом на 100 тисяч людей за останні сім днів не перевищує 50. В ЄС схвалили вакцину Pfizer для підлітків.