В Германии за лето хотят вакцинировать детей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Германии одной дозой хотят вакцинировать детей в течение 3 летних месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в Twitter, пишет УНН.
Детали
После официального утверждения вакцины BioNTech для детей от 12 лет она теперь доступна также в Германии для этой возрастной группы, заявил Йенс Шпан.
По его словам, Германия хочет дать возможность прививаться всем детям и подросткам после принятия решения с родителями. Вакцинации подростков одной дозой планируется в стране до конца августа.
Напомним
Более 40% жителей Германии получили прививки от коронавируса, из них более 14 млн (около 17,7% от общей численности населения страны) полностью вакцинированы от коронавируса.
В одной из федеральных земель Германии число заражений коронавируса на 100 000 человек за последние семь дней не превышает 50 В ЕС одобрили вакцину Pfizer для подростков.