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В Германии за лето хотят вакцинировать детей

Киев • УНН

 • 13547 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Германии одной дозой хотят вакцинировать детей в течение 3 летних месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в Twitter, пишет УНН.

В Германии за лето хотят вакцинировать детей

Детали

После официального утверждения вакцины BioNTech для детей от 12 лет она теперь доступна также в Германии для этой возрастной группы, заявил Йенс Шпан.

По его словам, Германия хочет дать возможность прививаться всем детям и подросткам после принятия решения с родителями. Вакцинации подростков одной дозой планируется в стране до конца августа.

Напомним

Более 40% жителей Германии получили прививки от коронавируса, из них более 14 млн (около 17,7% от общей численности населения страны) полностью вакцинированы от коронавируса.

В одной из федеральных земель Германии число заражений коронавируса на 100 000 человек за последние семь дней не превышает 50 В ЕС одобрили вакцину Pfizer для подростков.

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