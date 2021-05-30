COVID-19: у Німеччині знижується кількість нових заражень

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"У Німеччині триває зниження кількості нових заражень на коронавірус. Як повідомив у неділю, 30 травня, Інститут імені Роберта Коха, за останню добу було зафіксовано 3852 випадки інфікування. Тим часом число заражень на 100 тисяч людей за останні сім днів знизилось до 35,2 в середньому по всій країні, тоді як тиждень тому воно складало 64,5", - повідомляють ЗМІ.

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Найвищим цей показник є в Тюрингії - 47,5, а найнижчим - у Мекленбурзі-Передній Померанії - 14,7. Нинішні цифри щодо зараження є найнижчими із середини жовтня минулого року. Померло від коронавірусу в Німеччині за останню добу 56 людей.

Попри позитивний розвиток подій віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц закликав усіх бути обережними, оскільки вірус досі не переможений. Він відхилив вимоги достроково зняти обов'язок працювати з дому в тих галузях, де це можливо.

Натомість федеральний міністр економіки Пітер Альтмайєр в черговий раз пообіцяв пом'якшити карантинні правила. За його словами, ідея повернення до нормального життя також означає, що "там, де це має сенс, можна буде працювати на місці".

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), наразі Німеччина посідає десяте місце у світі за числом заражень коронавірусом - з початку пандемії у країні інфікувалось 3,688 мільйона людей. Померло від хвороби понад 88 тисяч осіб.

Доповнення

Подолання наслідків пандемії COVID-19 обійшлося ФРН майже в 300 млрд євро.