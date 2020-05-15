У Неваді стався найпотужніший землетрус з 1954 року

“Землетрус магнітудою 6,5 балів обрушився на Неваду в п’ятницю вранці, приблизно в 225 милях (362 км, — ред.) на північний захід від Лас-Вегасу, поблизу кордону з Каліфорнією”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що землетрус стався о 4:03 за місцевим часом (14:03 за часом Києва), і джерело поштовхів залягало на глибині 7,5 км.

Після цього було помітно чотири афтершоки.

Зазначається, що спершу землетрус оцінили в 6,4 бали, а потім зкорегували дані до 6,5. Таким чином, цей землетрус став найпотужнішим з 1954 року.

Повідомляється, що внаслідок землетрусу змістилось шосе, а в місті Тонопа повибивало вікна.

Нагадаємо, у квітні на Вануату обрушився потужний ураган “Гарольд”.