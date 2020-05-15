У Неваді стався найпотужніший землетрус з 1954 року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В США, штаті Невада, 15 травня стався землетрус магнітудою в 6,5 балів. Це найпотужніший землетрус в регіоні за останні 66 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Землетрус магнітудою 6,5 балів обрушився на Неваду в п’ятницю вранці, приблизно в 225 милях (362 км, — ред.) на північний захід від Лас-Вегасу, поблизу кордону з Каліфорнією”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що землетрус стався о 4:03 за місцевим часом (14:03 за часом Києва), і джерело поштовхів залягало на глибині 7,5 км.
Після цього було помітно чотири афтершоки.
Зазначається, що спершу землетрус оцінили в 6,4 бали, а потім зкорегували дані до 6,5. Таким чином, цей землетрус став найпотужнішим з 1954 року.
Повідомляється, що внаслідок землетрусу змістилось шосе, а в місті Тонопа повибивало вікна.
Нагадаємо, у квітні на Вануату обрушився потужний ураган “Гарольд”.