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У Неваді стався найпотужніший землетрус з 1954 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. В США, штаті Невада, 15 травня стався землетрус магнітудою в 6,5 балів. Це найпотужніший землетрус в регіоні за останні 66 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

У Неваді стався найпотужніший землетрус з 1954 року

“Землетрус магнітудою 6,5 балів обрушився на Неваду в п’ятницю вранці, приблизно в 225 милях (362 км, — ред.) на північний захід від Лас-Вегасу, поблизу кордону з Каліфорнією”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що землетрус стався о 4:03 за місцевим часом (14:03 за часом Києва), і джерело поштовхів залягало на глибині 7,5 км.

Після цього було помітно чотири афтершоки.

Зазначається, що спершу землетрус оцінили в 6,4 бали, а потім зкорегували дані до 6,5. Таким чином, цей землетрус став найпотужнішим з 1954 року.

Повідомляється, що внаслідок землетрусу змістилось шосе, а в місті Тонопа повибивало вікна.

Нагадаємо, у квітні на Вануату обрушився потужний ураган “Гарольд”.

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