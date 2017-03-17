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У Нацагентстві розповіли, яких уточнень потребує закон про держслужбу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Уточнень потребує сфера дії закону про державну службу, а також необхідно удосконалити конкурсні процедури на посади. Про це голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко заявив під час 12-го засідання панелі “Реформа державного управління”, передає кореспондент УНН.

“Скоро буде рік, як закон (про державну службу — ред.) запроваджено в дію, ми вже бачимо необхідність удосконалення деяких положень”, — сказав К.Ващенко.

За його словами, уточнень потребує сфера дії закону. Крім того, на думку К.Ващенка, необхідно удосконалити конкурсні процедури на посади у державних структурах.

“Це стосується і уточнення, хто є керівниками державної служби в окремих органах влади, зокрема в силових структурах, в органах Національної поліції”, — сказав він.

За словами К.Ващенка, це технічні уточнення. Він зазначив, що реформу державної служби вдалося вивести за межі політики.

За його словами, раз у квартал він звітує у профільному комітеті парламенту.

Як повідомляв УНН, Комітет ВР 17 травня заслухає звіт щодо року функціонування закону про держслужбу.

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