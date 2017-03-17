В Нацагентстве рассказали, каких уточнений требует закон о госслужбе

"Скоро будет год, как закон (о государственной службе - ред.) введен в действие, мы уже видим необходимость усовершенствования некоторых положений", - сказал К.Ващенко.

По его словам, уточнений требует сфера действия закона. Кроме того, по мнению К.Ващенко, необходимо усовершенствовать конкурсные процедуры на должности в государственных структурах.

"Это касается и уточнения, кто является руководителями государственной службы в отдельных органах власти, в частности в силовых структурах, в органах Национальной полиции", - сказал он.

По словам К.Ващенко, это технические уточнения. Он отметил, что реформу государственной службы удалось вывести за пределы политики.

По его словам, раз в квартал он отчитывается в профильном комитете парламента.

Как сообщал УНН, Комитет ВР 17 мая заслушает отчет о годе функционирования закона о госслужбе.