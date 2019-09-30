У МЗС Росії похвалили Зеленського за відповідність між словами і діями

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 11245 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 26100 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 41035 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 90509 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 66930 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 60198 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 281322 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 173806 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141536 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142024 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.4м/с
36%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 55605 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 74181 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 69643 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 23339 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 38770 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 90509 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 281322 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 222264 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 337211 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 353693 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 4206 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 8782 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 7974 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 13388 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 74473 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У МЗС Росії похвалили Зеленського за відповідність між словами і діями

Київ • УНН

 • 14009 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Москві похвалили президента України Володимира Зеленського за відповідність між його словами і діями. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію Радіо Свобода та ТАСС.

У МЗС Росії похвалили Зеленського за відповідність між словами і діями

Із твердженням про те, що в українській політиці за президентства Володимира Зеленського поки немає суперечностей між заявами і діями, як це було за Петра Порошенка, виступила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

“Поки я не бачу суперечностей, які я, наприклад, раніше спостерігала в українській політиці, між заявами і, можливо, якимись кулуарними переговорами і безпосередніми діями. От раніше це все було на суперечностях, приходили люди, які говорили про мир, а насправді вони робили все, щоб була війна. Тут є бажання змінити цю ситуацію”, — цитує слова Захарової російське державне агентство ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американські ЗМІ: Ukrainegate грає на руку Росії

За словами Захарової, як їх наводить агентство, з розмови президента США Дональда Трампа і Зеленського очевидно, що президент України — людина, “яка хоче зробити щось для своєї країни”.

Критики Зеленського, в першу чергу в Україні, вважають, що нинішній президент України змінив державну позицію на значно більш схильну до поступок перед вимогами Росії, ніж була за президентства Порошенка. Прихильники Зеленського, а також Москва заперечують таке трактування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Росії відреагували на заклик опублікувати стенограму Зеленського і Путіна

У згаданій розмові Трампа й Зеленського, відповідно до її викладу, що його оприлюднив Білий дім, президент США тиснув на українського керівника, щоб той влаштував в Україні розслідування щодо можливої незаконної діяльності в цій країні ймовірного головного суперника Трампа на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера Байдена; відтак через можливий тиск президента США на іноземного лідера з метою отримати перевагу на виборах у Конгресі проти нього почали процедуру імпічменту. Трамп, а слідом за ним і Зеленський заявили, що то не був тиск.

Крім того, в тій розмові Зеленський, підігруючи Трампові, критично відгукувався про європейських союзників України — керівників Німеччини і Франції, — які надають підтримку Києву в боротьбі проти агресії Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єрмак: скандал, що відбувається у США — це іх внутрішня кухня

Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні спікер нижньої палати конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) заявила, що вважає Москву причетною до скандалу навколо липневого телефонної розмови лідерів США і України. Як висловилася Пелосі, “Росія доклала до цього руку”. Після цього у МЗС РФ прокоментували причетність Росії до історії з розмовою Трампа і Зеленського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.31
Bitcoin
$81,899.00
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28