У МЗС Росії похвалили Зеленського за відповідність між словами і діями

Із твердженням про те, що в українській політиці за президентства Володимира Зеленського поки немає суперечностей між заявами і діями, як це було за Петра Порошенка, виступила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

“Поки я не бачу суперечностей, які я, наприклад, раніше спостерігала в українській політиці, між заявами і, можливо, якимись кулуарними переговорами і безпосередніми діями. От раніше це все було на суперечностях, приходили люди, які говорили про мир, а насправді вони робили все, щоб була війна. Тут є бажання змінити цю ситуацію”, — цитує слова Захарової російське державне агентство ТАСС.

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За словами Захарової, як їх наводить агентство, з розмови президента США Дональда Трампа і Зеленського очевидно, що президент України — людина, “яка хоче зробити щось для своєї країни”.

Критики Зеленського, в першу чергу в Україні, вважають, що нинішній президент України змінив державну позицію на значно більш схильну до поступок перед вимогами Росії, ніж була за президентства Порошенка. Прихильники Зеленського, а також Москва заперечують таке трактування.

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У згаданій розмові Трампа й Зеленського, відповідно до її викладу, що його оприлюднив Білий дім, президент США тиснув на українського керівника, щоб той влаштував в Україні розслідування щодо можливої незаконної діяльності в цій країні ймовірного головного суперника Трампа на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера Байдена; відтак через можливий тиск президента США на іноземного лідера з метою отримати перевагу на виборах у Конгресі проти нього почали процедуру імпічменту. Трамп, а слідом за ним і Зеленський заявили, що то не був тиск.

Крім того, в тій розмові Зеленський, підігруючи Трампові, критично відгукувався про європейських союзників України — керівників Німеччини і Франції, — які надають підтримку Києву в боротьбі проти агресії Росії.

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Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні спікер нижньої палати конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) заявила, що вважає Москву причетною до скандалу навколо липневого телефонної розмови лідерів США і України. Як висловилася Пелосі, “Росія доклала до цього руку”. Після цього у МЗС РФ прокоментували причетність Росії до історії з розмовою Трампа і Зеленського.