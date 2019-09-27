У Конгресі США вважають Росію причетною до скандалу навколо розмови Трампа і Зеленського

"Я не думаю, в роботу президента не входить збивати з пантелику лідерів інших країн, використовуючи долари платників податків, щоб змусити їх робити те, що йде йому на користь. Будь-який іноземне уряд не повинен втручатися в наші вибори. І тут у вас є президент Сполучених Штатів, який просить про це... І, до речі, я вважаю, Росія доклала до цього руку", - сказала вона.

Нагадаємо, у США розгорівся скандал ыз телефонною розмовою Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп тиснув на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газодобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віце-президента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена - Хантер Байден - ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським і Трампом, а потім - самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якому, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена.

Ще пізніше в Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа із Зеленським.