В Конгрессе США считают Россию причастной к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского

"Я не думаю, в работу президента не входит сбивать с толку лидеров других стран, используя доллары налогоплательщиков, чтобы заставить их делать то, что идет ему на пользу. Любое иностранное правительство не должно вмешиваться в наши выборы. И тут у вас есть президент Соединенных Штатов, просящий об этом... И, кстати, я считаю, Россия приложила к этому руку", - сказала она.

Напомним, в США разгорелся скандал с телефонным разговором Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена.

Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.