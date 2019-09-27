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В Конгрессе США считают Россию причастной к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского

Киев • УНН

 • 11425 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси высказала уверенность, что Россия причастна к скандалу вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Такое предположение Пелоси сделала в пятницу в эфире телеканала MSNBC, передает УНН.

В Конгрессе США считают Россию причастной к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского

"Я не думаю, в работу президента не входит сбивать с толку лидеров других стран, используя доллары налогоплательщиков, чтобы заставить их делать то, что идет ему на пользу. Любое иностранное правительство не должно вмешиваться в наши выборы. И тут у вас есть президент Соединенных Штатов, просящий об этом... И, кстати, я считаю, Россия приложила к этому руку", - сказала она.

Напомним, в США разгорелся скандал с телефонным разговором Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. 

Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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