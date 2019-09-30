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В МИД России похвалили Зеленского за соответствие между словами и действиями

Киев • УНН

 • 14009 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Москве похвалили президента Украины Владимира Зеленского за соответствие между его словами и действиями. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию Радио Свобода и ТАСС.

В МИД России похвалили Зеленского за соответствие между словами и действиями

С утверждением о том, что в украинской политике при президенте Владимире Зеленском пока нет противоречий между заявлениями и действиями, как это было при Петре Порошенко, выступила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

“Пока я не вижу противоречий, которые я, например, раньше наблюдала в украинской политике, между заявлениями и, возможно, какими-то кулуарными переговорами и непосредственными действиями. Вот раньше это все было на противоречиях, приходили люди, которые говорили о мире, а на самом деле они делали все, чтобы была война. Здесь есть желание изменить эту ситуацию”, — цитирует слова Захаровой российское государственное агентство ТАСС.

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По словам Захаровой, как их приводит агентство, из разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского очевидно, что президент Украины — человек, “который хочет сделать что-то для своей страны”.

Критики Зеленского, в первую очередь в Украине, считают, что нынешний президент Украины изменил государственную позицию на значительно более склонную к уступкам перед требованиями России, чем была при президентстве Порошенко. Сторонники Зеленского, а также Москва отрицают такую трактовку.

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В упомянутой беседе Трампа и Зеленского, в соответствии с ее изложением, которое обнародовал Белый дом, президент США давил на украинского руководителя, чтобы тот устроил в Украине расследование возможной незаконной деятельности в этой стране вероятного главного соперника Трампа на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена; затем, чтобы из-за возможного давления президента США на иностранного лидера с целью получить преимущество на выборах в Конгрессе против него начали процедуру импичмента. Трамп, а вслед за ним и Зеленский заявили, что это не было давлением.

Кроме того, в этой беседе Зеленский, подыгрывая Трампу, критически отзывался о европейских союзниках Украины — руководителях Германии и Франции, — которые оказывают поддержку Киеву в борьбе против агрессии России.

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Как сообщал УНН, ранее на этой неделе спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила, что считает Москву причастной к скандалу вокруг июльского телефонного разговора лидеров США и Украины. Как выразилась Пелоси, “Россия приложила к этому руку”. После этого в МИД РФ прокомментировали причастность России к истории с разговором Трампа и Зеленского.

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