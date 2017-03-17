У МЗС РФ підтвердили, що В.Янукович просив В.Путіна ввести війська до України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що колишній президент України Віктор Янукович звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Зі слів М.Захарової, це був не лист, а заява В.Януковича.
“Це не лист. Ця заява Януковича. Він ніколи не заперечував, що її підписував”, — сказала вона.
Зазначається, що мова йде про документ, який зачитував в ООН постпред Росії В.Чуркін.
“Чуркін був уповноважений його (звернення — ред.) процитувати в Раді безпеки ООН, про що відкрито заявив. Також заява була поширена як документ РБ — звичайна практика доведення до членів Ради актуальних матеріалів. Технологія відправлення вказівок російським представникам за кордоном — це питання внутрішнього узгодження”, — сказала М.Захарова.
Як повідомляв УНН, листа від колишнього президента України Віктора Януковича з пропозиціями про про введення військ в Україну в адміністрацію Кремля не надходило.