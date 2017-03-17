У МЗС РФ підтвердили, що В.Янукович просив В.Путіна ввести війська до України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що колишній президент України Віктор Янукович звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Зі слів М.Захарової, це був не лист, а заява В.Януковича.

“Це не лист. Ця заява Януковича. Він ніколи не заперечував, що її підписував”, — сказала вона.

Зазначається, що мова йде про документ, який зачитував в ООН постпред Росії В.Чуркін.

“Чуркін був уповноважений його (звернення — ред.) процитувати в Раді безпеки ООН, про що відкрито заявив. Також заява була поширена як документ РБ — звичайна практика доведення до членів Ради актуальних матеріалів. Технологія відправлення вказівок російським представникам за кордоном — це питання внутрішнього узгодження”, — сказала М.Захарова.

Як повідомляв УНН, листа від колишнього президента України Віктора Януковича з пропозиціями про про введення військ в Україну в адміністрацію Кремля не надходило.

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