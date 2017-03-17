В МИД РФ подтвердили, что В.Янукович просил В.Путина ввести войска в Украину

По словам М.Захаровой, это было не письмо, а заявление В.Януковича.

"Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал", - сказала она.

Отмечается, что речь идет о документе, который зачитывал в ООН постпред России В.Чуркин.

"Чуркин был уполномочен его (обращение - ред.) процитировать в Совете безопасности ООН, о чем открыто заявил. Также заявление было распространено как документ СБ - обычная практика доведения до членов Совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за границей - это вопрос внутреннего согласования", - сказала М.Захарова.

Как сообщал УНН, письмо от бывшего президента Украины Виктора Януковича с предложениями о введении войск в Украину в администрацию Кремля не поступало.