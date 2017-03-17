В МИД РФ подтвердили, что В.Янукович просил В.Путина ввести войска в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что бывший президент Украины Виктор Янукович обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам М.Захаровой, это было не письмо, а заявление В.Януковича.
"Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал", - сказала она.
Отмечается, что речь идет о документе, который зачитывал в ООН постпред России В.Чуркин.
"Чуркин был уполномочен его (обращение - ред.) процитировать в Совете безопасности ООН, о чем открыто заявил. Также заявление было распространено как документ СБ - обычная практика доведения до членов Совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за границей - это вопрос внутреннего согласования", - сказала М.Захарова.
Как сообщал УНН, письмо от бывшего президента Украины Виктора Януковича с предложениями о введении войск в Украину в администрацию Кремля не поступало.