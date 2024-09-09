У МЗС повідомили, скільки українців загинуло за кордоном торік та цього року
Київ • УНН
За даними МЗС України, у 2023 році за кордоном померло 9644 українців, а в І кварталі 2024 року - 2874. Близько 7,6 млн українців перебувають за кордоном, з них 5,2 млн - у країнах ЄС.
У 2023 році за кордоном, за різних обставин, померло або загинуло 9 644 українців, протягом І кварталу цього року – 2 874. Про це журналісту УНН повідомили в МЗС України у відповідь на запит.
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"Повномасштабна військова агресія рф спричинила виїзд значної кількості жителів України за кордон здебільшого до держав Європи", - повідомили в МЗС.
У МЗС зазначили, що:
- за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за межами України станом на середину липня 2024 року перебуває близько 6 579 700 громадян України, з них у державах Європи – 6 021 400, в державах за межами Європи – 558 300);
- за оцінками закордонних дипломатичних установ України, станом на середину серпня 2024 року орієнтовна кількість громадян України за кордоном становить 7,6 млн. осіб, з яких - 5,2 млн або 68,4% перебувають у державах-членах Європейського Союзу; 200 тис. - у Великій Британії; 885 тис. - у США; 400 тис. - у Канаді;
- за даними УВКБ ООН, з 24.02.2022 близько 6,5 млн громадян України виїхали за кордон та отримали статус тимчасового захисту, з них у Німеччині - 1,2 млн, Польщі - 954 тис., Чехії - 339 тис., Великій Британії - 240 тис., Іспанії - 203 тис., Італії - 171 тис., Словаччині - 120 тис., Нідерландах - 114 тис., Ірландії - 106 тис., Бельгії - 80 тис. громадян України.
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"Зазначене призвело до багаторазового збільшення кількості громадян України, які проживають/перебувають на території цих держав. Зросла і кількість злочинів, жертвами яких стали наші співвітчизники", - зазначили в МЗС.
Закордонні дипломатичні установи України на постійній основі розповсюджують рекомендації громадянам уникати відвідання місць, де вони можуть стати жертвами злочинів чи можливої агресивної поведінки з боку учасників проросійських заходів.
Повідомляємо, що, за наявною в МЗС інформацією, у 2023 році за кордоном, за різних обставин, померло/загинуло 9644 громадян України, протягом І кварталу 2024 року – 2874
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