В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

В 2023 году за рубежом, при различных обстоятельствах, умерло или погибло 9 644 украинцев, в течение I квартала этого года - 2 874. Об этом журналисту УНН сообщили в МИД Украины в ответ на запрос.

Детали

"Полномасштабная военная агрессия рф вызвала выезд значительного количества жителей Украины за границу в основном в государства Европы", - сообщили в МИД.

В МИД отметили, что:

по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за пределами Украины по состоянию на середину июля 2024 года находится около 6 579 700 граждан Украины, из них в государствах Европы - 6 021 400, в государствах за пределами Европы - 558 300);

по оценкам зарубежных дипломатических учреждений Украины, по состоянию на середину августа 2024 года ориентировочное количество граждан Украины за рубежом составляет 7,6 млн человек, из которых - 5,2 млн или 68,4% находятся в государствах-членах Европейского Союза; 200 тыс. - в Великобритании; 885 тыс. - в США; 400 тыс. - в Канаде;

по данным УВКБ ООН, с 24.02.2022 около 6,5 млн граждан Украины выехали за границу и получили статус временной защиты, из них в Германии - 1,2 млн, Польше - 954 тыс., Чехии - 339 тыс., Великобритании - 240 тыс., Испании - 203 тыс., Италии - 171 тыс., Словакии - 120 тыс., Нидерландах - 114 тыс., Ирландии - 106 тыс., Бельгии - 80 тыс. граждан Украины.

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"Указанное привело к многократному увеличению количества граждан Украины, проживающих/находящихся на территории этих государств. Возросло и количество преступлений, жертвами которых стали наши соотечественники", - отметили в МИД.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины на постоянной основе распространяют рекомендации гражданам избегать посещения мест, где они могут стать жертвами преступлений или возможного агрессивного поведения со стороны участников пророссийских мероприятий.

Сообщаем, что, по имеющейся в МИД информации, в 2023 году за рубежом, при разных обстоятельствах, умерло/погибло 9644 граждан Украины, в течение I квартала 2024 года - 2874 - говорится в ответе МИД на запрос.

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