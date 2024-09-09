В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

  •  110319 просмотра
Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

  •  102056 просмотра
Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

  •  101334 просмотра
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  79864 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  49231 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  183850 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  204917 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  201766 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  262443 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  245971 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  122187 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  108985 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  115652 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  117878 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  133714 просмотра
Актуальное
В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 10:22  •  17926 просмотра

Read in English

По данным МИД Украины, в 2023 году за границей умерло 9644 украинцев, а в І квартале 2024 года - 2874. Около 7,6 млн украинцев находятся за рубежом, из них 5,2 млн - в странах ЕС.

В 2023 году за рубежом, при различных обстоятельствах, умерло или погибло 9 644 украинцев, в течение I квартала этого года - 2 874. Об этом журналисту УНН сообщили в МИД Украины в ответ на запрос.

Детали

"Полномасштабная военная агрессия рф вызвала выезд значительного количества жителей Украины за границу в основном в государства Европы", - сообщили в МИД.

В МИД отметили, что:

  • по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за пределами Украины по состоянию на середину июля 2024 года находится около 6 579 700 граждан Украины, из них в государствах Европы - 6 021 400, в государствах за пределами Европы - 558 300); 
  • по оценкам зарубежных дипломатических учреждений Украины, по состоянию на середину августа 2024 года ориентировочное количество граждан Украины за рубежом составляет 7,6 млн человек, из которых - 5,2 млн или 68,4% находятся в государствах-членах Европейского Союза; 200 тыс. - в Великобритании; 885 тыс. - в США; 400 тыс. - в Канаде; 
  • по данным УВКБ ООН, с 24.02.2022 около 6,5 млн граждан Украины выехали за границу и получили статус временной защиты, из них в Германии - 1,2 млн, Польше - 954 тыс., Чехии - 339 тыс., Великобритании - 240 тыс., Испании - 203 тыс., Италии - 171 тыс., Словакии - 120 тыс., Нидерландах - 114 тыс., Ирландии - 106 тыс., Бельгии - 80 тыс. граждан Украины.

Ножове поранення 15-річного українця в Німеччині: в МЗС пояснили, чому не відкрито кримінальну справу 2 сентября 2024, 10:40 • 77990 просмотров

"Указанное привело к многократному увеличению количества граждан Украины, проживающих/находящихся на территории этих государств. Возросло и количество преступлений, жертвами которых стали наши соотечественники", - отметили в МИД.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины на постоянной основе распространяют рекомендации гражданам избегать посещения мест, где они могут стать жертвами преступлений или возможного агрессивного поведения со стороны участников пророссийских мероприятий.

Сообщаем, что, по имеющейся в МИД информации, в 2023 году за рубежом, при разных обстоятельствах, умерло/погибло 9644 граждан Украины, в течение I квартала 2024 года - 2874

- говорится в ответе МИД на запрос.

У Румунії знайшли застреленим українця, відкрито кримінальну справу31 августа 2024, 18:17 • 20083 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧПНаши за границей
Эксклюзив
В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году
  •  20509 просмотра

В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

Эксклюзив
Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября
  •  56155 просмотра

Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 16:59  •  120797 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 15:24  •  117159 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 12:48  •  115483 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
7 сентября 2024, 12:23  •  95419 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
7 сентября 2024, 10:33  •  86031 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
7 сентября 2024, 08:58  •  69833 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные
6 сентября 2024, 18:10  •  122188 просмотра

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 18:00  •  101745 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Популярные

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  49231 просмотра
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  79864 просмотра
Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

  •  101334 просмотра
Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

  •  102056 просмотра
Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

  •  110319 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  183850 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  204917 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  201766 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  262443 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  245971 просмотра

Война

российская церковь расширяет свою сеть на ВОТ Украины - Центр нацсопротивления

российская церковь расширяет свою сеть на ВОТ Украины - Центр нацсопротивления

  •  472 просмотра
Украинские партизаны разведали завод в таганроге, который производит оборудование для энергетики

Украинские партизаны разведали завод в таганроге, который производит оборудование для энергетики

  •  1969 просмотра
ЕС не признает незаконные "выборы" россии в оккупированном Крыму - заявление

ЕС не признает незаконные "выборы" россии в оккупированном Крыму - заявление

  •  8768 просмотра
К эксплуатации в ВСУ допустили две гранаты отечественного производства

К эксплуатации в ВСУ допустили две гранаты отечественного производства

  •  8424 просмотра
В кремле не стали прямо отрицать сообщения о возможной передаче Ираном россии баллистических ракет

В кремле не стали прямо отрицать сообщения о возможной передаче Ираном россии баллистических ракет

  •  13884 просмотра

политика

В «Дії» запускают брак онлайн - Федоров

В «Дії» запускают брак онлайн - Федоров

  •  239 просмотра
ЕС не признает незаконные "выборы" россии в оккупированном Крыму - заявление

ЕС не признает незаконные "выборы" россии в оккупированном Крыму - заявление

  •  8768 просмотра
Суд продлил арест Роману Гринкевичу с возможностью внесения залога

Суд продлил арест Роману Гринкевичу с возможностью внесения залога

  •  5209 просмотра
В кремле не стали прямо отрицать сообщения о возможной передаче Ираном россии баллистических ракет

В кремле не стали прямо отрицать сообщения о возможной передаче Ираном россии баллистических ракет

  •  13884 просмотра
Британская разведка: удар ВСУ по авиабазе "Мариновка" разрушил инфраструктуру и оборудование оккупантов

Британская разведка: удар ВСУ по авиабазе "Мариновка" разрушил инфраструктуру и оборудование оккупантов

  •  14377 просмотра

Война

российская церковь расширяет свою сеть на ВОТ Украины - Центр нацсопротивления

российская церковь расширяет свою сеть на ВОТ Украины - Центр нацсопротивления

  •  472 просмотра
Украинские партизаны разведали завод в таганроге, который производит оборудование для энергетики

Украинские партизаны разведали завод в таганроге, который производит оборудование для энергетики

  •  1969 просмотра
ЕС не признает незаконные "выборы" россии в оккупированном Крыму - заявление

ЕС не признает незаконные "выборы" россии в оккупированном Крыму - заявление

  •  8768 просмотра
К эксплуатации в ВСУ допустили две гранаты отечественного производства

К эксплуатации в ВСУ допустили две гранаты отечественного производства

  •  8424 просмотра
В кремле не стали прямо отрицать сообщения о возможной передаче Ираном россии баллистических ракет

В кремле не стали прямо отрицать сообщения о возможной передаче Ираном россии баллистических ракет

  •  13884 просмотра

политика

В «Дії» запускают брак онлайн - Федоров

В «Дії» запускают брак онлайн - Федоров

  •  239 просмотра
ЕС не признает незаконные "выборы" россии в оккупированном Крыму - заявление

ЕС не признает незаконные "выборы" россии в оккупированном Крыму - заявление

  •  8768 просмотра
Суд продлил арест Роману Гринкевичу с возможностью внесения залога

Суд продлил арест Роману Гринкевичу с возможностью внесения залога

  •  5209 просмотра
В кремле не стали прямо отрицать сообщения о возможной передаче Ираном россии баллистических ракет

В кремле не стали прямо отрицать сообщения о возможной передаче Ираном россии баллистических ракет

  •  13884 просмотра
Британская разведка: удар ВСУ по авиабазе "Мариновка" разрушил инфраструктуру и оборудование оккупантов

Британская разведка: удар ВСУ по авиабазе "Мариновка" разрушил инфраструктуру и оборудование оккупантов

  •  14377 просмотра

Новости Бизнеса

25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

  •  5903 просмотра
"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

6 сентября 2024, 07:10  •  102916 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

6 сентября 2024, 06:52  •  101863 просмотра

Экономика

Нацбанк внес изменения в валютные ограничения: какие направления подвергнутся модификациям

Нацбанк внес изменения в валютные ограничения: какие направления подвергнутся модификациям

  •  2964 просмотра
В Украине сегодня не планируют отключений света, за сутки рф атаковала энергообъекты в 7 областях

В Украине сегодня не планируют отключений света, за сутки рф атаковала энергообъекты в 7 областях

  •  22543 просмотра
Курс валют на 9 сентября: НБУ укрепил гривну

Курс валют на 9 сентября: НБУ укрепил гривну

  •  27686 просмотра
Одесса-Кишинев "железно" за 3,5 часа: Кипер рассказал о работе аэротрансфера

Одесса-Кишинев "железно" за 3,5 часа: Кипер рассказал о работе аэротрансфера

  •  51755 просмотра
В Украине завтра не планируют выключать свет

В Украине завтра не планируют выключать свет

  •  46033 просмотра

Киев

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

  •  576 просмотра
В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

  •  5512 просмотра
В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

  •  8106 просмотра
В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

  •  8234 просмотра
В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

  •  15675 просмотра