У МВС виступили за введення адміністративного арешту за повторне п'яне водіння

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ підтримує ухвалення Верховною Радою та підписання Президентом законопроекта №3314, яким уточнюються та виправляються деякі положення законодавства про кримінальні проступки. Водночас МВС та Нацполіція вважає за доцільне введення за повторне кермування у нетверезому стані не тільки великого штрафу, а й адміністративного арешту строком до 15 діб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НПУ.

Правоохоронці наголосили, що законопроектом №3314 приводиться у відповідність до законодавства про кримінальні проступки більше сотні інших законодавчих актів.

"Зокрема передбачено повернення відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення", - зазначили у поліції.

Це, як вказано, обумовлено тим, що процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу у порівнянні з документуванням факту керування в нетверезому стані при оформленні адміністративного правопорушення.

У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, в той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2-3 години, додали правоохоронці.

"Водночас МВС та Національна поліція вважає за доцільне введення відповідальності за повторність керування транспортним засобом у нетверезому стані не тільки у вигляді великого розміру грошового штрафу, а й у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб. При умові, що особа, притягнута до відповідальності за керування у стані сп’яніння, повторно протягом року сяде за кермо у нетверезому стані", - зауважили у поліції.

Зазначається, що за 2019 рік поліцейські оформили й направили до суду 115 тисяч протоколів про керування транспортом у стані сп’яніння. А за 6 місяців 2020 року оформлено вже 67 692 протоколів, що значно більше, ніж на аналогічний період минулого року.

"Ця статистика свідчить, що одного тільки великого штрафу не достатньо для боротьби з таким суспільно небезпечним явищем, як керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Тож потрібні і інші заходи впливу на тих, хто нехтує безпекою на українських дорогах", - наголосили праавоохоронці.

Нагадаємо, в Україні скасували кримінальну відповідальність за кермування у нетверезому стані. Відповідний закон № 720-IX (реєстр. №3314) опубліковано в офіційній парламентській газеті "Голос України" від 3 липня.

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