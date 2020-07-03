В МВД выступили за введение административного ареста за повторное пьяное вождение

КИЕВ. 3 июля. УНН. Министерство внутренних дел поддерживает принятие Верховной Радой и подписание Президентом законопроекта №3314, которым уточняются и исправляются некоторые положения законодательства об уголовных проступках. В то же время МВД и Нацполиция считает целесообразным введение за повторное вождение в нетрезвом состоянии не только большого штрафа, но и административного ареста сроком до 15 суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НПУ.