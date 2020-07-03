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В МВД выступили за введение административного ареста за повторное пьяное вождение

В МВД выступили за введение административного ареста за повторное пьяное вождение

Киев  •  УНН

 • 13279 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Министерство внутренних дел поддерживает принятие Верховной Радой и подписание Президентом законопроекта №3314, которым уточняются и исправляются некоторые положения законодательства об уголовных проступках. В то же время МВД и Нацполиция считает целесообразным введение за повторное вождение в нетрезвом состоянии не только большого штрафа, но и административного ареста сроком до 15 суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НПУ.

Правоохранители отметили, что законопроектом №3314 приводится в соответствие с законодательством об уголовных проступках более сотни других законодательных актов.

"В частности предусмотрено возвращение ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях", - отметили в полиции.

Это, как указано, обусловлено тем, что процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени по сравнению с документированием факта управления в нетрезвом состоянии при оформлении административного правонарушения.

В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа, добавили правоохранители.

"Вместе с тем МВД и Национальная полиция считают целесообразным введение ответственности за повторность управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток. При условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии", - отметили в полиции.

Отмечается, что за 2019 года полицейские оформили и направили в суд 115 000 протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения. А за 6 месяцев 2020 года оформлено уже 67 692 протоколов, что значительно больше, чем на аналогичный период прошлого года.

"Эта статистика свидетельствует, что одного только большого штрафа недостаточно для борьбы с таким общественно опасным явлением, как управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому нужны и другие меры воздействия на тех, кто пренебрегает безопасностью на украинских дорогах", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, в Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Соответствующий закон № 720-IX (регистр. №3314) опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" от 3 июля.

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