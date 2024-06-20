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У МВС пояснили, чому водії можуть стикнутися з відмоовю у перереєстрації авто через Дію і як це виправити

Київ • УНН

 • 13184 перегляди

МВС назвало сім можливих причин відмови в перереєстрації автомобіля через портал Дія, серед яких оголошення транспортного засобу в розшук, втрата свідоцтво про реєстрацію, відкрите виконавче провадження стосовно продавця, обтяження на відчуження майна тощо.

У МВС пояснили, чому водії можуть стикнутися з відмоовю у перереєстрації авто через Дію і як це виправити

У МВС назвали сім можливих причин відмови оформлення договору перереєстрації автомобіля через портал Дія, пише УНН з посиланням на офіційний телеграм-канал міністерства.

Деталі

За перші півроку, що працює сервіс перереєстрації транспортних засобів через Дію, водії зрідка стикалися з неможливістю перереєстрації, отримуючи повідомлення про відхилення договору з боку сервісного центру.

У МВС пояснили, чому так може статися і як це виправити. Серед основних причин відмови перереєстрації в Дії:

  • Транспортний засіб або двигун перебуває у розшуку в Інтерполі.
  • Транспортний засіб, номерний знак або двигун перебувають у розшуку в поліції.
  • Продавець або покупець перебувають в розшуку в поліції.
  • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відображається у базі даних поліції як втрачене.
  • У продавця є чинні відкриті виконавчі провадження.
  • Наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження.
  • Транспортний засіб є речовим доказом в кримінальній справі.

Для уточнення причини відмови продажу варто звернутися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС. Адміністратор перевірить дані у реєстрах та надасть необхідну інформацію щодо обмежень та до якого органу потрібно звернутися. А після усунення причини відмови, можете перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Нагадаємо

Після періоду тестування, з грудня минуого року у Дії доступний онлайн-сервіс із перереєстрації транспортних засобів. Перереєстрація в Дії доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.

Процес бронювання працівника займає одну годину в "Дії"20.06.24, 17:37 • 15154 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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