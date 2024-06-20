У МВС пояснили, чому водії можуть стикнутися з відмоовю у перереєстрації авто через Дію і як це виправити
Київ • УНН
МВС назвало сім можливих причин відмови в перереєстрації автомобіля через портал Дія, серед яких оголошення транспортного засобу в розшук, втрата свідоцтво про реєстрацію, відкрите виконавче провадження стосовно продавця, обтяження на відчуження майна тощо.
У МВС назвали сім можливих причин відмови оформлення договору перереєстрації автомобіля через портал Дія, пише УНН з посиланням на офіційний телеграм-канал міністерства.
Деталі
За перші півроку, що працює сервіс перереєстрації транспортних засобів через Дію, водії зрідка стикалися з неможливістю перереєстрації, отримуючи повідомлення про відхилення договору з боку сервісного центру.
У МВС пояснили, чому так може статися і як це виправити. Серед основних причин відмови перереєстрації в Дії:
- Транспортний засіб або двигун перебуває у розшуку в Інтерполі.
- Транспортний засіб, номерний знак або двигун перебувають у розшуку в поліції.
- Продавець або покупець перебувають в розшуку в поліції.
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відображається у базі даних поліції як втрачене.
- У продавця є чинні відкриті виконавчі провадження.
- Наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження.
- Транспортний засіб є речовим доказом в кримінальній справі.
Для уточнення причини відмови продажу варто звернутися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС. Адміністратор перевірить дані у реєстрах та надасть необхідну інформацію щодо обмежень та до якого органу потрібно звернутися. А після усунення причини відмови, можете перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.
Нагадаємо
Після періоду тестування, з грудня минуого року у Дії доступний онлайн-сервіс із перереєстрації транспортних засобів. Перереєстрація в Дії доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.
Процес бронювання працівника займає одну годину в "Дії"20.06.24, 17:37 • 15154 перегляди