Киев • УНН
МВД назвало семь возможных причин отказа в перерегистрации автомобиля через портал Дія, среди которых объявление транспортного средства в розыск, утрата свидетельство о регистрации, открытое исполнительное производство в отношении продавца, обременение на отчуждение имущества и тому подобное.
В МВД назвали семь возможных причин отказа оформления договора перерегистрации автомобиля через портал Дія, пишет УНН со ссылкой на официальный телеграм-канал министерства.
Детали
За первые полгода, что работает сервис перерегистрации транспортных средств через действие, водители изредка сталкивались с невозможностью перерегистрации, получая уведомление об отклонении договора со стороны сервисного центра.
В МВД объяснили, почему так может произойти и как это исправить. Среди основных причин отказа перерегистрации в действии:
Для уточнения причины отказа продажи стоит обратиться продавцу и покупателю в сервисный центр МВД. Администратор проверит данные в реестрах и предоставит необходимую информацию об ограничениях и к какому органу нужно обратиться. А после устранения причины отказа, можете перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.
Напомним
После периода тестирования, с декабря прошлого года в действии доступен онлайн-сервис по перерегистрации транспортных средств. Перерегистрация в действии доступна для легковых авто, мотоциклов или мопедов. Продавцу нужно только оформить договор в действии и поделиться QR-кодом или ссылкой. А покупателю-ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.
Процесс бронирования сотрудника занимает один час в"действии"20 июня 2024, 14:37 • 4498 просмотров