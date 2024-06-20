В МВД назвали семь возможных причин отказа оформления договора перерегистрации автомобиля через портал Дія, пишет УНН со ссылкой на официальный телеграм-канал министерства.

Детали

За первые полгода, что работает сервис перерегистрации транспортных средств через действие, водители изредка сталкивались с невозможностью перерегистрации, получая уведомление об отклонении договора со стороны сервисного центра.

В МВД объяснили, почему так может произойти и как это исправить. Среди основных причин отказа перерегистрации в действии:

Транспортное средство или двигатель находится в розыске в Интерполе.

Транспортное средство, номерной знак или двигатель находятся в розыске в полиции.

Продавец или покупатель находятся в розыске в полиции.

Свидетельство о регистрации транспортного средства отображается в базе данных полиции как утерянное.

У продавца есть действующие открытые исполнительные производства.

Имеющиеся обременения в реестрах Министерства юстиции относительно запрета на отчуждение.

Транспортное средство является вещественным доказательством в уголовном деле.

Для уточнения причины отказа продажи стоит обратиться продавцу и покупателю в сервисный центр МВД. Администратор проверит данные в реестрах и предоставит необходимую информацию об ограничениях и к какому органу нужно обратиться. А после устранения причины отказа, можете перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.

Напомним

После периода тестирования, с декабря прошлого года в действии доступен онлайн-сервис по перерегистрации транспортных средств. Перерегистрация в действии доступна для легковых авто, мотоциклов или мопедов. Продавцу нужно только оформить договор в действии и поделиться QR-кодом или ссылкой. А покупателю-ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.

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