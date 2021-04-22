У МОЗ розповіли, чому збільшили інтервал між першим і другим щепленням вакциною AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, чому збільшили інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів, повідомляє УНН.
Таке рішення було ухвалено ще 17 березня 2021 року.
“Це рішення пов’язано з тим, що дослідження, опубліковані в авторитетному медичному журналі The Lancet у березні цього року показали, що ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%”, — роз’яснили у МОЗ.
Таким чином у Міністерстві охорони спростували недостовірну інформацію, що таке рішення було викликане браком вакцини.
Вакцинація в Україні
Міністр Степанов повідомив, що в Україну завтра, 23 квітня, має прибути нова партія (367 тис. доз) вакцини AstraZeneca-SKBi від COVID-19.
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.
Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.
В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.
Згідно з оприлюдненим Національним планом вакцинації від COVID-19 українців, яким передбачено формування колективного імунітету серед українців до кінця 2021 року.