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В Минздраве рассказали, почему увеличили интервал между первой и второй прививкой вакциной AstraZeneca

В Минздраве рассказали, почему увеличили интервал между первой и второй прививкой вакциной AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 19232 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, почему увеличили интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель, сообщает УНН.

Такое решение было принято еще 17 марта 2021 года.

“Это решение связано с тем, что исследования, опубликованные в авторитетном медицинском журнале The Lancet в марте этого года показали, что эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше, возрастала до 81,3%”, — разъяснили в Минздраве.

Таким образом в Минздраве опровергли недостоверную информацию, что такое решение было вызвано нехваткой вакцины.

Вакцинация в Украине

Министр Степанов сообщил, что в Украину завтра, 23 апреля, должна прибыть новая партия (367 тыс. доз) вакцины AstraZeneca-SKBi от COVID-19.

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX — 117 тыс. доз. Прививки ней начали делать 18 апреля.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

Согласно обнародованному Национальному плану вакцинации от COVID-19 украинцев, которым предусмотрено формирование коллективного иммунитета среди украинцев до конца 2021 года.

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