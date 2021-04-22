В Минздраве рассказали, почему увеличили интервал между первой и второй прививкой вакциной AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, почему увеличили интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) с 4 до 12 недель, сообщает УНН.
Такое решение было принято еще 17 марта 2021 года.
“Это решение связано с тем, что исследования, опубликованные в авторитетном медицинском журнале The Lancet в марте этого года показали, что эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше, возрастала до 81,3%”, — разъяснили в Минздраве.
Таким образом в Минздраве опровергли недостоверную информацию, что такое решение было вызвано нехваткой вакцины.
Вакцинация в Украине
Министр Степанов сообщил, что в Украину завтра, 23 апреля, должна прибыть новая партия (367 тыс. доз) вакцины AstraZeneca-SKBi от COVID-19.
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX — 117 тыс. доз. Прививки ней начали делать 18 апреля.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.
Согласно обнародованному Национальному плану вакцинации от COVID-19 украинцев, которым предусмотрено формирование коллективного иммунитета среди украинцев до конца 2021 года.