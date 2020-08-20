У МОЗ повідомили подробиці п'ятирічної співпраці із Світовим банком

"На цьому тижні, з 17 серпня, розпочалась робота онлайн-місії Світового банку, яка присвячена оцінці стану реалізації проекту кредитної угоди під назвою "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей". Починаючи з 2015 року Міністерство охорони здоров’я та 8 областей реалізують проекти, які містяться у великій кредитній угоді "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" в обсязі фінансування 214,7 млн доларів США", - сказала чиновниця.

Вона зазначила, що реалізація цього проекту у Вінницькій області означає будівництво нового регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, а також здійснення всього комплексу поставок обладнання для його оснащення. Для Волинської області - це заходи з реконструкції і капітального ремонту об’єктів амбулаторій загальної практики сімейної медицини - всього 28 амбулаторій.

"Для Дніпра - це реконструкція і капітальний ремонт відділень екстреної невідкладної медичної допомоги та діагностичних відділень у двох найбільших лікарень - це місто Дніпро і місто Павлоград. Також це ремонт і реконструкція 32 амбулаторій сімейної медицини. Поставка більше 6 тис. одиниць медичного обладнання, необхідного для скринінгу і діагностики серцево-судинних захворювань", - додала заступниця міністра.

За її словами, для Закарпаття реалізація проекту означає створення реперфузійного центру на базі Хустської районної лікарні, що дозволить надавати допомогу пацієнтам з мозковим інсультом.

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"Станом на 1 червня вже проведено понад 2400 коронаграфій, 859 стентувань. Також придбано для Закарпаття повнопривідних автомобілів медичного призначення - це 22 одиниці автотранспорту. Це медичне обладнання для оснащення таких автомобілів, що дозволить своєчасно надавати ургентну допомогу і це близько 73 тис. виїздів екстреної медичної допомоги. І це більше 400 пацієнтів з гірських місцевостей, яких було доставлено до лікарень у межах терапевтичного вікна", - сказала Шаталова.

Вона зазначила, що для Запоріжжя реалізація проекту - це закупівля обладнання та витратних матеріалів для лабораторій, а для Львова - створення і оснащення технікою 6 міжрайонних центрів для онкоскринінгу.

"Для Полтави - це також кардіостимулятори, дефібрилятори, системи кардіореабілітації, кардіологічні УЗД-апарати, ангіограф, комплекс рентгенографії, інжектор для введення контрастних рідин. Це і 95 апаратів штучної вентиляції легень. Це і понад 100 дефібриляторів для автомобілів швидкої допомоги. Це 35 автомобілів для збору аналізів для 7 пересувних амбулаторій", - додала заступниця Степанова.

За її словами, для Рівного - це ремонт і реконструкція 38 лікарських амбулаторій та постачання медобладнання для серцево-судинного центру, а також апарату штучного кровообігу і медобладнання для районних та міських лікарень.

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"Зараз я перелічила тільки основні і ключові аспекти реалізації цього проекту. За значною сумою коштів стоїть дійсно реагування і підвищення спроможності медичної інфраструктури. Команда МОЗ наразі розуміє, наскільки важливий і потрібний цей проект для України. Проте, на жаль, за попередні 5 років його реалізації попередніми командами міністерства вдалось лише близько на 60% опрацювати і реалізувати важливу і велику медичну кредитну угоду. На 1 квітня цього року загальна вибірка коштів по цьому проекту сягала близько 59%. Проект закінчується 30 вересня 2020 року", - вказала Шаталова.

Вона зазначила, що у квітні це означало, що сам проект був під загрозою зриву.

"Починаючи з квітня... МОЗ активізувало роботу і спрямувало свої зусилля для пришвидшення і закінчення всіх передбачених проектом заходів. За 4 місяці наших активних дій щоденного контролю, додаткового моніторингу, за результатом всіх вжитих нами заходів - на сьогоднішній день загальна вибірка коштів складає 143 млн доларів і ще на стадії погодження з Світовим банком документація на перерахування 16 млн доларів США для того, щоб загальна вибірка склала не менше, ніж 74%", - додала чиновниця.

За її словами, на зустрічі 17 серпня міністра охорони здоров’я Максима Степанова та директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупа Банерджі - останній високо оцінив роботу МОЗ в умовах пандемії і стислих термінів.

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"І не лише погодив для Рівного, Дніпра і Волині додатковий час на виконання робіт з завершення проектів до кінця року, а й запропонував надати додаткове фінансування для інших пріоритетних проектів МОЗ. Зокрема, МОЗ зацікавлений у продовженні співпраці зі Світовим банком щодо запобігання наслідків поширення пандемії COVID-19", - резюмувала заступниця голови МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ і Світовий банк обговорили державно-приватне партнерство у медичній сфері.