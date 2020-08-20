У МОЗ повідомили подробиці п'ятирічної співпраці із Світовим банком

ukru
18:42 • 35536 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 75311 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 85545 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111655 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118341 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116338 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151387 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124993 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124709 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123869 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 24655 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 27675 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 33570 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 27773 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 29354 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78720 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102210 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83021 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151387 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51065 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58451 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107703 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125980 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125391 перегляди
Актуальне
У МОЗ повідомили подробиці п'ятирічної співпраці із Світовим банком

У МОЗ повідомили подробиці п'ятирічної співпраці із Світовим банком

Київ • УНН

 • 15956 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я із 2015 року реалізує проект кредитної угоди зі Світовим банком у медичній сфері, у якому беруть участь 8 областей. За цей час МОЗ вдалось реалізувати його на 74%. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

"На цьому тижні, з 17 серпня, розпочалась робота онлайн-місії Світового банку, яка присвячена оцінці стану реалізації проекту кредитної угоди під назвою "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей". Починаючи з 2015 року Міністерство охорони здоров’я та 8 областей реалізують проекти, які містяться у великій кредитній угоді "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" в обсязі фінансування 214,7 млн доларів США", - сказала чиновниця.

Вона зазначила, що реалізація цього проекту у Вінницькій області означає будівництво нового регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, а також здійснення всього комплексу поставок обладнання для його оснащення. Для Волинської області - це заходи з реконструкції і капітального ремонту об’єктів амбулаторій загальної практики сімейної медицини - всього 28 амбулаторій.

"Для Дніпра - це реконструкція і капітальний ремонт відділень екстреної невідкладної медичної допомоги та діагностичних відділень у двох найбільших лікарень - це місто Дніпро і місто Павлоград. Також це ремонт і реконструкція 32 амбулаторій сімейної медицини. Поставка більше 6 тис. одиниць медичного обладнання, необхідного для скринінгу і діагностики серцево-судинних захворювань", - додала заступниця міністра.

За її словами, для Закарпаття реалізація проекту означає створення реперфузійного центру на базі Хустської районної лікарні, що дозволить надавати допомогу пацієнтам з мозковим інсультом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов розповів деталі реформи екстреної меддопомоги в Україні.

"Станом на 1 червня вже проведено понад 2400 коронаграфій, 859 стентувань. Також придбано для Закарпаття повнопривідних автомобілів медичного призначення - це 22 одиниці автотранспорту. Це медичне обладнання для оснащення таких автомобілів, що дозволить своєчасно надавати ургентну допомогу і це близько 73 тис. виїздів екстреної медичної допомоги. І це більше 400 пацієнтів з гірських місцевостей, яких було доставлено до лікарень у межах терапевтичного вікна", - сказала Шаталова.

Вона зазначила, що для Запоріжжя реалізація проекту - це закупівля обладнання та витратних матеріалів для лабораторій, а для Львова - створення і оснащення технікою 6 міжрайонних центрів для онкоскринінгу.

"Для Полтави - це також кардіостимулятори, дефібрилятори, системи кардіореабілітації, кардіологічні УЗД-апарати, ангіограф, комплекс рентгенографії, інжектор для введення контрастних рідин. Це і 95 апаратів штучної вентиляції легень. Це і понад 100 дефібриляторів для автомобілів швидкої допомоги. Це 35 автомобілів для збору аналізів для 7 пересувних амбулаторій", - додала заступниця Степанова.

За її словами, для Рівного - це ремонт і реконструкція 38 лікарських амбулаторій та постачання медобладнання для серцево-судинного центру, а також апарату штучного кровообігу і медобладнання для районних та міських лікарень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив план реформи екстреної медичної допомоги до 2023 року.

"Зараз я перелічила тільки основні і ключові аспекти реалізації цього проекту. За значною сумою коштів стоїть дійсно реагування і підвищення спроможності медичної інфраструктури. Команда МОЗ наразі розуміє, наскільки важливий і потрібний цей проект для України. Проте, на жаль, за попередні 5 років його реалізації попередніми командами міністерства вдалось лише близько на 60% опрацювати і реалізувати важливу і велику медичну кредитну угоду. На 1 квітня цього року загальна вибірка коштів по цьому проекту сягала близько 59%. Проект закінчується 30 вересня 2020 року", - вказала Шаталова.

Вона зазначила, що у квітні це означало, що сам проект був під загрозою зриву.

"Починаючи з квітня... МОЗ активізувало роботу і спрямувало свої зусилля для пришвидшення і закінчення всіх передбачених проектом заходів. За 4 місяці наших активних дій щоденного контролю, додаткового моніторингу, за результатом всіх вжитих нами заходів - на сьогоднішній день загальна вибірка коштів складає 143 млн доларів і ще на стадії погодження з Світовим банком документація на перерахування 16 млн доларів США для того, щоб загальна вибірка склала не менше, ніж 74%", - додала чиновниця.

За її словами, на зустрічі 17 серпня міністра охорони здоров’я Максима Степанова та директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупа Банерджі - останній високо оцінив роботу МОЗ в умовах пандемії і стислих термінів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявив, що Степанов "фундаментально" має вирішити питання із зарплатою лікарів.

"І не лише погодив для Рівного, Дніпра і Волині додатковий час на виконання робіт з завершення проектів до кінця року, а й запропонував надати додаткове фінансування для інших пріоритетних проектів МОЗ. Зокрема, МОЗ зацікавлений у продовженні співпраці зі Світовим банком щодо запобігання наслідків поширення пандемії COVID-19", - резюмувала заступниця голови МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ і Світовий банк обговорили державно-приватне партнерство у медичній сфері.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11