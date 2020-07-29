Степанов "фундаментально" має вирішити питання із зарплатою лікарів – Президент

"Найголовніше, про що нам треба зараз вже замислитись – про наших лікарів, про наших спеціалістів. Тому що всі кажуть, що кузня кадрів є, різного віку, з’являються, а потім через маленькі заробітні плати, на жаль, як-то кажуть, у нас така "лікарська текучка". Я думаю, найголовніші питання, про які ми повинні думати, коли ми говоримо про будь-яку реформу в Україні, особливо про медичну – це заробітна плата лікарів. Це надважливе питання, яке міністр повинен вирішити. Частково це вже вирішується. Фундаментально ми повинні це зробити найближчим часом", - сказав Президент.

З його слів, перше, що має зробити влада – це надати гідні умови для лікарів, які складаються не лише з сучасної техніки, але і з заробітної плати.

Як повідомлялося в УНН, раніше Степанов заявив, що нинішній рівень зарплат медиків є недостатнім, а гідна заробітна плата лікаря в Україні повинна складати не менше 20-25 тисяч гривень.