Степанов "фундаментально" має вирішити питання із зарплатою лікарів – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов має вирішити питання із заробітною платою медичних працівників. Це має бути зроблено "фундаментально" найближчим часом. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час відвідання "Охматдиту" з нагоди відкриття другої черги нового корпусу, передає кореспондент УНН.
"Найголовніше, про що нам треба зараз вже замислитись – про наших лікарів, про наших спеціалістів. Тому що всі кажуть, що кузня кадрів є, різного віку, з’являються, а потім через маленькі заробітні плати, на жаль, як-то кажуть, у нас така "лікарська текучка". Я думаю, найголовніші питання, про які ми повинні думати, коли ми говоримо про будь-яку реформу в Україні, особливо про медичну – це заробітна плата лікарів. Це надважливе питання, яке міністр повинен вирішити. Частково це вже вирішується. Фундаментально ми повинні це зробити найближчим часом", - сказав Президент.
З його слів, перше, що має зробити влада – це надати гідні умови для лікарів, які складаються не лише з сучасної техніки, але і з заробітної плати.
Як повідомлялося в УНН, раніше Степанов заявив, що нинішній рівень зарплат медиків є недостатнім, а гідна заробітна плата лікаря в Україні повинна складати не менше 20-25 тисяч гривень.