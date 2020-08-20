В Минздраве сообщили о подробностях пятилетнего сотрудничества с Всемирным банком

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство здравоохранения с 2015 года реализует проект кредитного соглашения со Всемирным банком в медицинской сфере, в котором принимают участие 8 областей. За это время Минздраву удалось реализовать его на 74%. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе, с 17 августа, началась работа онлайн-миссии Всемирного банка, которая посвящена оценке состояния реализации проекта кредитного соглашения под названием "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Начиная с 2015 года Министерство здравоохранения и 8 областей реализуют проекты, которые содержатся в большом кредитном соглашении "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в объеме финансирования 214,7 млн долларов США", - сказала чиновница.

Она отметила, что реализация этого проекта в Винницкой области означает строительство нового регионального клинического лечебно-диагностического центра сердечно-сосудистой патологии, а также осуществление всего комплекса поставок оборудования для его оснащения. Для Волынской области - это мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту объектов амбулаторий общей практики семейной медицины - всего 28 амбулаторий.

"Для Днепра - это реконструкция и капитальный ремонт отделений экстренной неотложной медицинской помощи и диагностических отделений в двух крупнейших больницах - это город Днепр и город Павлоград. Также это ремонт и реконструкция 32 амбулаторий семейной медицины. Поставка более 6 тыс. единиц медицинского оборудования, необходимого для скрининга и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний", - добавила заместитель министра.

По ее словам, для Закарпатья реализация проекта означает создание реперфузионного центра на базе Хустской районной больницы, что позволит оказывать помощь пациентам с мозговым инсультом.

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"По состоянию на 1 июня уже проведено более 2400 коронаграфий, 859 стентирований. Также приобретено для Закарпатья полноприводные автомобили медицинского назначения - это 22 единицы автотранспорта. Это медицинское оборудование для оснащения таких автомобилей, что позволит своевременно оказывать ургентную помощь и это около 73 тыс. выездов экстренной медицинской помощи. И это более 400 пациентов из горных местностей, которые были доставлены в больницы в пределах терапевтического окна", - сказала Шаталова.

Она отметила, что для Запорожья реализация проекта - это закупка оборудования и расходных материалов для лабораторий, а для Львова - создание и оснащение техникой 6 межрайонных центров для онкоскрининга.

"Для Полтавы - это также кардиостимуляторы, дефибрилляторы, системы кардиореабилитации, кардиологические УЗИ-аппараты, ангиограф, комплекс рентгенографии, инжектор для введения контрастных жидкостей. Это и 95 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это и более 100 дефибрилляторов для автомобилей скорой помощи. Это 35 автомобилей для сбора анализов для 7 передвижных амбулаторий", - добавила заместитель Степанова.

По ее словам, для Ровно - это ремонт и реконструкция 38 врачебных амбулаторий и поставка медоборудования для сердечно-сосудистого центра, а также аппарата искусственного кровообращения и оборудование для районных и городских больниц.

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"Сейчас я перечислила только основные и ключевые аспекты реализации этого проекта. По значительной сумме средств стоит действительно реагирование и повышение способности медицинской инфраструктуры. Команда Минздрава пока понимает, насколько важен и нужен этот проект для Украины. Однако, к сожалению, за предыдущие 5 лет его реализации предварительным командами министерства удалось лишь примерно на 60% проработать и реализовать важное и большое медицинское кредитное соглашение. На 1 апреля этого года общая выборка средств по этому проекту достигала около 59%. Проект заканчивается 30 сентября 2020 года", - указала Шаталова.

Она отметила, что в апреле это означало, что сам проект был под угрозой срыва.

"Начиная с апреля... Минздрав активизировал работу и направил свои усилия для ускорения и завершения всех предусмотренных проектом мероприятий. За 4 месяца наших активных действий ежедневного контроля, дополнительного мониторинга, по результатам всех принятых нами мер - на сегодняшний день общая выборка средств составляет 143 млн долларов и еще на стадии согласования с Всемирным банком документация на перечисление 16 млн долларов США для того, чтобы общая выборка составила не менее 74%", - добавила чиновница.

По ее словам, на встрече 17 августа министра здравоохранения Максима Степанова и директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи - последний высоко оценил работу Минздрава в условиях пандемии и сжатых сроков.

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"И не только согласовал для Ровно, Днепра и Волыни дополнительное время на выполнение работ по завершению проектов до конца года, но и предложил предоставить дополнительное финансирование для других приоритетных проектов Минздрава. В частности, Минздрав заинтересован в продолжении сотрудничества со Всемирным банком по предотвращению последствий распространения пандемии COVID-19", - резюмировала заместитель главы Минздрава.

Напомним, Минздрав и Всемирный банк обсудили государственно-частное партнерство в медицинской сфере.

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