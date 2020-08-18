МОЗ і Світовий банк обговорили державно-приватне партнерство у медичній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов обговорив з директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі перспективи співпраці зі Світовим банком щодо реалізації проектів у сфері охорони здоров’я, боротьби з COVID-19 та створення умов для державно-приватного партнерства. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Починаючи з 2015 року, міністерство та 8 областей реалізують проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" за рахунок позики Світового банку. Загальна сума позики складає 214,7 млн доларів США. Із цієї суми 148,9 млн доларів США передбачені на реалізацію 8 обласних субпроектів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Полтавська та Рівненська області", – наголосив Степанов.
Так, для ефективного використання коштів позики Світового банку у квітні 2020 року проведено реструктуризацію проекту та направлено понад 10 млн доларів США на боротьбу з пандемією COVID-19.
"МОЗ України зацікавлене у продовженні співпраці зі Світовим банком для запобігання наслідкам поширення пандемії, включаючи постійне збільшення кількості виконаних тестів на COVID-19, у тому числі безпосередньо в лікарнях. Також актуальним залишиться напрямок доукомплектації та оновлення обладнання у лабораторних центрах та закладах охорони здоров’я", – зазначив очільник МОЗ.
Окрім того, міністр розповів про початок розробки моделі та умов залучення приватного сектора до питань трансплантації та діяльності системи охорони здоров’я.
"Ми розпочали створення умов для державно-приватного партнерства, щоб бізнес став серйозним джерелом вкладання коштів у медицину. Ці чіткі й прості правила забезпечуватимуть контроль держави за розвитком системи охорони здоров’я і наданням медичної допомоги", – додав Степанов.
Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу закупівлю вакцини проти коронавірусу.