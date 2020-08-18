Минздрав и Всемирный банк обсудили государственно-частное партнерство в медицинской сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обсудил с директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупом Банерджи перспективы сотрудничества со Всемирным банком по реализации проектов в сфере здравоохранения, борьбы с COVID-19 и создание условий для государственно-частного партнерства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Начиная с 2015 года, министерство и 8 областей реализуют проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей" за счет займа Всемирного банка. Общая сумма займа составляет 214,7 млн долларов США. Из этой суммы 148,9 млн долларов США предусмотрены на реализацию 8 областных субпроектов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Полтавская и Ровенская области", - отметил Степанов.
Так, для эффективного использования средств займа Всемирного банка в апреле 2020 года проведена реструктуризация проекта и направлено более 10 млн долларов США на борьбу с пандемией COVID-19.
"Минздрав Украины заинтересован в продолжении сотрудничества со Всемирным банком для предотвращения последствий распространения пандемии, включая постоянное увеличение количества выполненных тестов на COVID-19, в том числе непосредственно в больницах. Также актуальным останется направление доукомплектации и обновление оборудования в лабораторных центрах и учреждениях здоровья", - отметил глава Минздрава.
Кроме того, министр рассказал о начале разработки модели и условий привлечения частного сектора к вопросам трансплантации и деятельности системы здравоохранения.
"Мы начали создание условий для государственно-частного партнерства, чтобы бизнес стал серьезным источником вложения средств в медицину. Эти четкие и простые правила будут обеспечивать контроль государства за развитием системы здравоохранения и медицинской помощью", - добавил Степанов.
Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху закупку вакцины против коронавируса.