У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), місто Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях», - зазначив міністр.

Статистика захворюваності по областях та у Києві виглядає так:

Київ – 57 807 випадків;

Вінницька область – 15 164 випадки;

Волинська область – 21 131 випадок;

Дніпропетровська область – 27 544 випадки;

Донецька область – 19 685 випадків;

Житомирська область – 25 664 випадки;

Закарпатська область – 21 165 випадків;

Запорізька область – 23 035 випадків;

Івано-Франківська область – 31 305 випадків;

Київська область – 29 380 випадків;

Кіровоградська область – 4 142 випадки;

Луганська область – 5 617 випадків;

Львівська область – 40 416 випадків;

Миколаївська область – 14 607 випадків;

Одеська область – 36 727 випадків;

Полтавська область – 17 942 випадки;

Рівненська область – 27 539 випадків;

Сумська область – 21 833 випадки;

Тернопільська область – 25 259 випадків;

Харківська область – 50 784 випадки;

Херсонська область – 8 359 випадків;

Хмельницька область – 25 820 випадків;

Черкаська область – 17 149 випадків;

Чернівецька область – 30 636 випадків;

Чернігівська область – 13 955 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року, що є черговим антирекорд для країни - третю добу поспіль. Так, минулої доби було госпіталізовано – 1 761 особу, одужало 77 989 осіб та зафіксовано 215 летальних випадків. Окрім того, за весь час пандемії в Україні захворіло – 612 665 осіб, одужало – 282 313 осіб та зафіксовано 10 813 летальних випадків.

Як раніше повідомляв УНН, голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться. Так, в уряді прогнозують до кінця року добовий приріст хворих на COVID-19 до 20 тисяч.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.