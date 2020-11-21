В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Днепропетровской, Сумской, Киевской, Запорожской областях и городе Киеве. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов в субботу, 21 ноября, передает УНН.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), Киеве (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях”, — отметил министр.
Статистика заболеваемости по областям и в Киеве выглядит так:
Киев — 57807 случаев;
Винницкая область — 15 164 случая;
Волынская область — 21 131 случай;
Днепропетровская область — 27544 случаи;
Донецкая область — 19 685 случаев;
Житомирская область — 25 664 случая;
Закарпатская область — 21 165 случаев;
Запорожская область — 23 035 случаев;
Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;
Киевская область — 29 380 случаев;
Кировоградская область — 4142 случая;
Луганская область — 5617 случаев;
Львовская область — 40 416 случаев;
Николаевская область — 14 607 случаев;
Одесская область — 36 727 случаев;
Полтавская область — 17 942 случая;
Ровенская область — 27 539 случаев;
Сумская область — 21 833 случая;
Тернопольская область — 25 259 случаев;
Харьковская область — 50 784 случая;
Херсонская область — 8359 случаев;
Хмельницкая область — 25 820 случаев;
Черкасская область — 17 149 случаев;
Черновицкая область — 30 636 случаев;
Черниговская область — 13 955 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года, что является очередным антирекордом для страны — третьи сутки подряд. Так, за минувшие сутки было госпитализировано — 1761 человека, выздоровели 77989 человек и зафиксировано 215 летальных случаев. Кроме того, за все время пандемии в Украине заболело — 612 665 человек, выписаны — 282 313 человек и зафиксировано 10 813 летальных случаев.
Как ранее сообщал УНН, глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся. Так, в правительстве прогнозируют до конца года суточный прирост больных COVID-19 до 20000.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает “красная” зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка — врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.