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У москві не зрозуміли слова Венса про відправлення військ США в Україну

У москві не зрозуміли слова Венса про відправлення військ США в Україну

Київ • УНН

 • 54987 перегляди

росія просить США пояснити слова віцепрезидента Венса про можливе відправлення американських військ в Україну. Заява пролунала в контексті можливого провалу у мирних переговорах з рф.

У рф розраховують, що США роз'яснять кремлю суть заяви віцепрезидента Джей Ді Венса. Раніше представник уряду Трампа заявив, що у разі провалу мирних переговорів - введення військ США в Україну можливе.

Передає УНН з посиланням на росЗМІ.

У кремлі попросили пояснити заяви про можливе відправлення військ США в Україну. Про це, під час розмови з представниками російських ЗМІ, заявив прес-секретар російського президента дмитро пєсков.

Це нові елементи позиції, раніше таких формулювань ми не чули, їх не озвучували. Тому, безумовно, якраз під час тих самих контактів, про які ми говорили, звичайно ж, ми розраховуємо на те, що ми отримаємо якісь додаткові роз'яснення

- сказав він.

Нагадаємо

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив про можливість застосування нових санкцій та відправки військ в Україну. Це станеться у випадку, якщо рф відмовиться від мирних переговорів.

Доведеться попрацювати над відновленням зв'язку: держсекретар США про зустріч із Зеленським, допомогу Україні та відновлення контактів з рф14.02.25, 10:36 • 25568 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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