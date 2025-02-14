В москве не поняли слова Вэнса об отправке войск США в Украину

В рф рассчитывают, что США разъяснят кремлю суть заявления вице-президента Джей Ди Венса. Ранее представитель правительства Трампа заявил, что в случае провала мирных переговоров - введение войск США в Украину возможно.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В кремле попросили объяснить заявления о возможной отправке войск США в Украину. Об этом, во время разговора с представителями российских СМИ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Это новые элементы позиции, раньше таких формулировок мы не слышали, их не озвучивали. Поэтому, безусловно, как раз во время тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения - сказал он.

Напомним,

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможности применения новых санкций и отправки войск в Украину. Это произойдет в случае, если рф откажется от мирных переговоров.

Придется поработать над восстановлением связи: госсекретарь США о встрече с Зеленским, помощи Украине и восстановлении контактов с РФ