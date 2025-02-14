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В москве не поняли слова Вэнса об отправке войск США в Украину

В москве не поняли слова Вэнса об отправке войск США в Украину

Киев  •  УНН

 • 14967 просмотра

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россия просит США объяснить слова вице-президента Вэнса о возможной отправке американских войск в Украину. Заявление прозвучало в контексте возможного провала в мирных переговорах с РФ.

В рф рассчитывают, что США разъяснят кремлю суть заявления вице-президента Джей Ди Венса. Ранее представитель правительства Трампа заявил, что в случае провала мирных переговоров - введение войск США в Украину возможно.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В кремле попросили объяснить заявления о возможной отправке войск США в Украину.  Об этом, во время разговора с представителями российских СМИ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Это новые элементы позиции, раньше таких формулировок мы не слышали, их не озвучивали. Поэтому, безусловно, как раз во время тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения

- сказал он.

Напомним,

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможности применения новых санкций и отправки войск в Украину. Это произойдет в случае, если рф откажется от мирных переговоров.

Придется поработать над восстановлением связи: госсекретарь США о встрече с Зеленским, помощи Украине и восстановлении контактов с РФ14.02.25, 10:36 • 18326 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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