У Молдові зазнав аварії легкомоторний літак. Обійшлося без жертв

Цитата:

"Інцидент стався сьогодні вдень у селища Вадул-луй-Воде, в 30 км від Кишинева. Дзвінок в службу порятунку 112 надійшов о 12:45. На місце оперативно прибули рятувальники і швидка допомога. На щастя, жертв немає, трьом чоловікам, які перебували в літаку, надано допомогу", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Більш тяжких наслідків вдалося уникнути завдяки тому, що аварія сталася на зльоті. Літак впав на дерева з висоти в 200-300 метрів. Дерева пом'якшили удар, завдяки чому люди не загинули. Літак зруйнований повністю.

За цим фактом порушено кримінальну справу, правоохоронны органи мають з'ясувати всі деталі інциденту.

Додамо

В Еквадорі в провінції Гуайас літак розбився в полі, всі люди на борту загинули.