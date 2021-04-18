В Молдове потерпел крушение легкомоторный самолет. Обошлось без жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В воскресенье в Молдове потерпел крушение легкомоторный самолет Aerostar Festival R40, сообщила Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Молдовы, передает УНН.
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"Инцидент произошел сегодня днем у поселка Вадул-луй-Водэ, в 30 км от Кишинева. Звонок в службу спасения 112 поступил в 12:45. На место оперативно прибыли спасатели и скорая помощь. К счастью, жертв нет, трем мужчинам, которые находились в самолете, оказана помощь", - говорится в сообщении.
Детали
Более тяжелых последствий удалось избежать благодаря тому, что авария произошла на взлете. Самолет упал на деревья с высоты 200-300 метров. Деревья смягчили удар, благодаря чему люди не погибли. Самолет разрушен полностью.
По данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранительным органам предстоит выяснить все детали инцидента.
Добавим
В Эквадоре в провинции Гуайас самолет разбился в поле, все люди на борту погибли.