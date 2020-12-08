У Молдові порушили справу про спробу захоплення будівлі консульства в Одесі

"Генеральна прокуратура (Республіки Молдова - ред.) порушила кримінальну справу за фактом перевищення посадових повноважень, яке проявилося в спробі позбавити Республіку Молдова консульства, що розташоване в Україні, місто Одеса", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, під час кримінального провадження встановлено, що ще 27 лютого 2019 року рішенням уряду державна нерухомість була передана в приватну власність і був укладений договір щодо обміну приміщення.

За даними генпрокуратури країни, вартість нерухомості, в якій розташоване консульство Республіки Молдова, становить близько 450 526 доларів США, а право користування землею - близько 1 312 000 доларів США. При цьому "при відсутності документів, що підтверджують право власності, особи, які приймають рішення в МЗСЄІ, спільно з робочою групою, всупереч положенням закону, взявши на себе роль оцінювача, довільно встановили, що ціна будівлі... становить 520 000 доларів США".

"Ці незаконні дії, за твердженням прокуратури, припускають, що особи, які ухвалюють рішення, діяли в інтересах деяких впливових осіб з Республіки Молдова і зробили спробу за сміховинною ціною захопити будівлю консульства Республіки Молдова в Одесі і право розпоряджатися землею в обмін на нерухоме майно, різниця в ціні якого становить близько 360 000 доларів США", - додали в генпрокуратурі Молдови.

При цьому молдовське видання News Maker вказує, що консульство Молдови в Одесі, яке розташовувалося в будівлі, що прилягає площею у 40 соток до території санаторію "Молдова", зобов'язали переїхати в приватний двоповерховий будинок, розташований на ділянці площею менше ніж 4 сотки.

Як зазначається, про угоду з ділянкою консульства Молдови в Одесі стало відомо в жовтні. Тоді уряд країни повідомив про рішення суду, згідно з яким консульство Молдови має переїхати з будівлі в престижному районі Одеси в невеликий приватний будинок. У липні 2020 року уряд Молдови на чолі з Іоном Кіку скасував попереднє рішення уряду від 27 лютого 2019 року, яке дозволяло перенести консульство в цей приватний будинок і зробити обмін, передавши колишню будівлю консульства у власність власника будинку. Але суд скасував рішення уряду, пише видання.