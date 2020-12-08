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В Молдове возбудили дело о попытке захвата здания консульства в Одессе

В Молдове возбудили дело о попытке захвата здания консульства в Одессе

Киев  •  УНН

 • 14319 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Республики Молдова возбудила уголовное дело о попытке захвата здания молдавского консульства в Одессе - из-за оборудки со зданиями, которая, по версии прокуратуры, проводилась в интересах влиятельных лиц из Молдовы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу молдавской генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура (Республики Молдова - ред.) возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, проявившегося в попытке лишить Республики Молдова консульства, находящегося в Украине, город Одесса", - говорится в сообщении.

Как указано, в ходе уголовного производства установлено, что еще 27 февраля 2019 года решением правительства государственная недвижимость была передана в частную собственность и был заключен договор относительно обмена помещения.

По данным генпрокуратуры, стоимость недвижимости, в которой находится консульство Республики Молдова, составляет около 450 526 долларов США, а право пользования землей - около 1 312 000 долларов США. При этом "при отсутствии документов, подтверждающих право собственности, лица, принимающие решения в МИДЕИ, совместно с рабочей группой, вопреки положениям закона, взяв на себя роль оценщика, произвольно установили, что цена здания... составляет 520 000 долларов США".

"Эти незаконные действия, по утверждению прокуратуры, предполагают, что лица, принимающие решения, действовали в интересах некоторых влиятельных лиц из Республики Молдова и предприняли попытку по смехотворной цене захватить здание консульства Республики Молдова в Одессе и право распоряжаться землей в обмен на недвижимое имущество, разница в цене которого составляет около 360 000 долларов США", - добавили в генпрокуратуре Молдовы.

При этом молдавское издание News Maker указывает, что консульство Молдовы в Одессе, которое располагалось в здании, прилегающем площадью 40 соток к территории санатория "Молдова", обязали переехать в частный двухэтажный дом, расположенный на участке площадью менее 4 соток.

Как отмечается, о соглашении с участком консульства Молдовы в Одессе стало известно в октябре. Тогда правительство страны сообщило о решении суда, согласно которому консульство Молдовы должно переехать из здания в престижном районе Одессы в небольшой частный дом. В июле 2020 года правительство Молдовы во главе с Ионом Кику отменило предыдущее решение правительства от 27 февраля 2019 года, которое позволяло перенести консульство в этот частный дом и сделать обмен, передав бывшее здание консульства в собственность владельца дома. Но суд отменил решение правительства, пишет издание.

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