У Молдові помер відомий композитор Євген Дога у віці 88 років: що про нього відомо
Київ • УНН
3 червня у Молдові помер композитор Євген Дога. В країні оголошено національну жалобу. Дога був автором музики до відомих фільмів та виступав за цілісність Молдови.
У вівторок, 3 червня, в Молдові помер відомий композитор Євген Дога - йому було 88 років. Про це повідомила депутат парламенту Республіки Молдова Наталя Давидович, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють молдовські ЗМІ, у країні в зв'язку зі смерті Доги оголошено національну жалобу. Про це заявила президент Мая Санду.
З сумом дізналася про смерть великого Євгена Доги. Ми виросли, слухаючи пісні з фільму "Марія Мірабела", ми плакали, слухаючи музику з "Лаутарів". Знаменитий вальс із фільму "Мій ласкавий і ніжний звір" супроводжує нас всюди і ми пізнаємо композиції майстра з перших нот
Довідка
Євген Дога народився 1 березня 1937 року у селі Мокра Рибницького району. Тоді це була територія Молдовської АРСР у складі Української РСР, далі це стала територія Молдовської РСР. Згідно міжнародного права, нині - це частина Республіки Молдова, але фактично контролюється невизнаною "Придністровською молдовською республікою", що підконтрольна росії.
Він закінчив школу, музичне училище і консерваторію в Кишиневі. Свою кар'єру композитора він розпочав в 1957 році. В СРСР і на пострадянському просторі він відомий як автор музичних композицій до фільмів "Мій ласкавий і ніжний звір" та "Табор йде в небо".
Дога був прихильником територіальної цілісності Молдови і виступав проти "незалежності" Придністров'я. Режим на лівому березі Дністра він називав "бандитським анклавом", що є підконтрольним кремлю.
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