У Молдові помер відомий композитор Євген Дога у віці 88 років: що про нього відомо

У вівторок, 3 червня, в Молдові помер відомий композитор Євген Дога - йому було 88 років. Про це повідомила депутат парламенту Республіки Молдова Наталя Давидович, передає УНН.

Як повідомляють молдовські ЗМІ, у країні в зв'язку зі смерті Доги оголошено національну жалобу. Про це заявила президент Мая Санду.

З сумом дізналася про смерть великого Євгена Доги. Ми виросли, слухаючи пісні з фільму "Марія Мірабела", ми плакали, слухаючи музику з "Лаутарів". Знаменитий вальс із фільму "Мій ласкавий і ніжний звір" супроводжує нас всюди і ми пізнаємо композиції майстра з перших нот