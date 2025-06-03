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У Молдові помер відомий композитор Євген Дога у віці 88 років: що про нього відомо

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

3 червня у Молдові помер композитор Євген Дога. В країні оголошено національну жалобу. Дога був автором музики до відомих фільмів та виступав за цілісність Молдови.

У Молдові помер відомий композитор Євген Дога у віці 88 років: що про нього відомо

У вівторок, 3 червня, в Молдові помер відомий композитор Євген Дога - йому було 88 років. Про це повідомила депутат парламенту Республіки Молдова Наталя Давидович, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють молдовські ЗМІ, у країні в зв'язку зі смерті Доги оголошено національну жалобу. Про це заявила президент Мая Санду.

З сумом дізналася про смерть великого Євгена Доги. Ми виросли, слухаючи пісні з фільму "Марія Мірабела", ми плакали, слухаючи музику з "Лаутарів". Знаменитий вальс із фільму "Мій ласкавий і ніжний звір" супроводжує нас всюди і ми пізнаємо композиції майстра з перших нот

- написала вона в Facebook.

Довідка

Євген Дога народився 1 березня 1937 року у селі Мокра Рибницького району. Тоді це була територія Молдовської АРСР у складі Української РСР, далі це стала територія Молдовської РСР. Згідно міжнародного права, нині - це частина Республіки Молдова, але фактично контролюється невизнаною "Придністровською молдовською республікою", що підконтрольна росії.

Він закінчив школу, музичне училище і консерваторію в Кишиневі. Свою кар'єру композитора він розпочав в 1957 році. В СРСР і на пострадянському просторі він відомий як автор музичних композицій до фільмів "Мій ласкавий і ніжний звір" та "Табор йде в небо".

Дога був прихильником територіальної цілісності Молдови і виступав проти "незалежності" Придністров'я. Режим на лівому березі Дністра він називав "бандитським анклавом", що є підконтрольним кремлю.

Нагадаємо

У неділю, 1 червня, помер український мистецтвознавець Олександр Федорук.

Євген Устименко

Євген Устименко

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