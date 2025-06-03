В Молдове умер известный композитор Евгений Дога в возрасте 88 лет: что о нем известно

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 26867 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
08:15 • 55335 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
07:51 • 104488 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 58186 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 142666 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 110900 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 122495 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 124168 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 233655 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 169755 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
43%
747мм
Популярные новости

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

3 июня, 03:12 • 63656 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 35886 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 43078 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 88419 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 28576 просмотра
публикации

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 7970 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 26898 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

07:51 • 104526 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 89059 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 142701 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 7970 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 29056 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 43550 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 36340 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 150384 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

В Молдове умер известный композитор Евгений Дога в возрасте 88 лет: что о нем известно

Киев • УНН

 • 248 просмотра

3 июня в Молдове умер композитор Евгений Дога. В стране объявлен национальный траур. Дога был автором музыки к известным фильмам и выступал за целостность Молдовы.

В Молдове умер известный композитор Евгений Дога в возрасте 88 лет: что о нем известно

Во вторник, 3 июня, в Молдове скончался известный композитор Евгений Дога - ему было 88 лет. Об этом сообщила депутат парламента Республики Молдова Наталья Давидович, передает УНН.

Детали

Как сообщают молдавские СМИ, в стране в связи со смертью Доги объявлен национальный траур. Об этом заявила президент Майя Санду.

С грустью узнала о смерти великого Евгения Доги. Мы выросли, слушая песни из фильма "Мария Мирабела", мы плакали, слушая музыку из "Лаутаров". Знаменитый вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" сопровождает нас повсюду и мы узнаем композиции мастера с первых нот

- написала она в Facebook.

Справка

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района. Тогда это была территория Молдавской АССР в составе Украинской ССР, далее это стала территория Молдавской ССР. Согласно международному праву, сейчас - это часть Республики Молдова, но фактически контролируется непризнанной "Приднестровской молдавской республикой", подконтрольной россии.

Он окончил школу, музыкальное училище и консерваторию в Кишиневе. Свою карьеру композитора он начал в 1957 году. В СССР и на постсоветском пространстве он известен как автор музыкальных композиций к фильмам "Мой ласковый и нежный зверь" и "Табор уходит в небо".

Дога был сторонником территориальной целостности Молдовы и выступал против "независимости" Приднестровья. Режим на левом берегу Днестра он называл "бандитским анклавом", подконтрольным кремлю.

Напомним

В воскресенье, 1 июня, скончался украинский искусствовед Александр Федорук.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

КультураНовости Мира
Майя Санду
Facebook
Молдова
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9