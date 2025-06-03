В Молдове умер известный композитор Евгений Дога в возрасте 88 лет: что о нем известно
Киев • УНН
3 июня в Молдове умер композитор Евгений Дога. В стране объявлен национальный траур. Дога был автором музыки к известным фильмам и выступал за целостность Молдовы.
Во вторник, 3 июня, в Молдове скончался известный композитор Евгений Дога - ему было 88 лет. Об этом сообщила депутат парламента Республики Молдова Наталья Давидович, передает УНН.
Детали
Как сообщают молдавские СМИ, в стране в связи со смертью Доги объявлен национальный траур. Об этом заявила президент Майя Санду.
С грустью узнала о смерти великого Евгения Доги. Мы выросли, слушая песни из фильма "Мария Мирабела", мы плакали, слушая музыку из "Лаутаров". Знаменитый вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" сопровождает нас повсюду и мы узнаем композиции мастера с первых нот
Справка
Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района. Тогда это была территория Молдавской АССР в составе Украинской ССР, далее это стала территория Молдавской ССР. Согласно международному праву, сейчас - это часть Республики Молдова, но фактически контролируется непризнанной "Приднестровской молдавской республикой", подконтрольной россии.
Он окончил школу, музыкальное училище и консерваторию в Кишиневе. Свою карьеру композитора он начал в 1957 году. В СССР и на постсоветском пространстве он известен как автор музыкальных композиций к фильмам "Мой ласковый и нежный зверь" и "Табор уходит в небо".
Дога был сторонником территориальной целостности Молдовы и выступал против "независимости" Приднестровья. Режим на левом берегу Днестра он называл "бандитским анклавом", подконтрольным кремлю.
Напомним
В воскресенье, 1 июня, скончался украинский искусствовед Александр Федорук.