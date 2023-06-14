У Мінреінтеграції закликали іноземні держави унеможливити перебування своїх громадян на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулась до посольств іноземних держав, щоб вони не допускали випадків перебування своїх громадян на тимчасово окупованих територіях. Про це вона розповіла у Telegram, пише УНН.
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"У звʼязку з напруженою ситуацією на лінії зіткнення, звертаюсь до посольств іноземних держав, акредитованих у Києві. Прошу вжити додаткових заходів для виключення незаконного перебування ваших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Про поїздки дітей на відпочинок до Криму не може бути й мови", - заявила Ірина Верещук.
За її словами, окупанти можуть використати іноземних громадян в якості живого щита або сакральних жертв.
Доповнення
Раніше у Мінреінтеграції закликали громадян з тимчасово-окупованих територій виїхати до третіх країн.