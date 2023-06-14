В Минреинтеграции призвали иностранные государства сделать невозможным пребывание своих граждан на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к посольствам иностранных государств, чтобы они не допускали случаев пребывания своих граждан на временно оккупированных территориях. Об этом она рассказала в Telegram, пишет УНН.
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"В связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения, обращаюсь к посольствам иностранных государств, аккредитованных в Киеве. Прошу принять дополнительные меры для исключения незаконного пребывания ваших граждан на временно оккупированных территориях Украины. О поездках детей на отдых в Крым не может быть и речи", - заявила Ирина Верещук.
По ее словам, оккупанты могут использовать иностранных граждан в качестве живого щита или сакральных жертв.
Дополнение
Ранее в Минреинтеграции призвали граждан с временно-оккупированных территорий выехать в третьи страны.