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У Міноборони Лівії заявили про "успішне завершення" військової операції

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Влада Лівії заявила про успішне завершення військової операції в Тріполі, але подробиць не повідомила. ООН закликала до припинення бойових дій.

У Міноборони Лівії заявили про "успішне завершення" військової операції

Міністерство оборони "тимчасового уряду національної єдності" Лівії заявило, що військова операція, проведена в столиці країни Тріполі, "завершилася успішно". Про це повідомляє місцеве видання Al-Wasat, інформує УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що оборонне відомство Лівії не надало додаткових деталей щодо характеру операції та її результатів.

Міністерство пояснило, що воно "дало доручення завершити свій план у регіоні щодо забезпечення стійкої безпеки та стабільності". Міністерство раніше оголосило про "повний контроль" над районом Абу-Салім

- зазначає видання.

Тим часом Місія підтримки ООН у Лівії закликала до "негайного припинення бойових дій і відновлення спокою" в Тріполі, нагадуючи "всім сторонам про їхні зобов’язання постійно захищати цивільних осіб" і попереджаючи, що "атаки на цивільних осіб і цивільні об’єкти можуть бути прирівняні до військових злочинів".

Нагадаємо

Напередодні у столиці Лівії Тріполі сталися масові збройні зіткнення. Причиною імовірно стало вбивство голови Апарату підтримки стабільності президентської ради Абдулгані аль-Кіклі.

ГУР: росіяни планують перекинути частину військової техніки із Сирії в Лівію03.01.25, 12:45 • 27650 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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