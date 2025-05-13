У Міноборони Лівії заявили про "успішне завершення" військової операції
Київ • УНН
Влада Лівії заявила про успішне завершення військової операції в Тріполі, але подробиць не повідомила. ООН закликала до припинення бойових дій.
Міністерство оборони "тимчасового уряду національної єдності" Лівії заявило, що військова операція, проведена в столиці країни Тріполі, "завершилася успішно". Про це повідомляє місцеве видання Al-Wasat, інформує УНН.
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Водночас зазначається, що оборонне відомство Лівії не надало додаткових деталей щодо характеру операції та її результатів.
Міністерство пояснило, що воно "дало доручення завершити свій план у регіоні щодо забезпечення стійкої безпеки та стабільності". Міністерство раніше оголосило про "повний контроль" над районом Абу-Салім
Тим часом Місія підтримки ООН у Лівії закликала до "негайного припинення бойових дій і відновлення спокою" в Тріполі, нагадуючи "всім сторонам про їхні зобов’язання постійно захищати цивільних осіб" і попереджаючи, що "атаки на цивільних осіб і цивільні об’єкти можуть бути прирівняні до військових злочинів".
Нагадаємо
Напередодні у столиці Лівії Тріполі сталися масові збройні зіткнення. Причиною імовірно стало вбивство голови Апарату підтримки стабільності президентської ради Абдулгані аль-Кіклі.
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