У Міноборони Лівії заявили про "успішне завершення" військової операції

Міністерство оборони "тимчасового уряду національної єдності" Лівії заявило, що військова операція, проведена в столиці країни Тріполі, "завершилася успішно". Про це повідомляє місцеве видання Al-Wasat, інформує УНН.

Водночас зазначається, що оборонне відомство Лівії не надало додаткових деталей щодо характеру операції та її результатів.

Міністерство пояснило, що воно "дало доручення завершити свій план у регіоні щодо забезпечення стійкої безпеки та стабільності". Міністерство раніше оголосило про "повний контроль" над районом Абу-Салім