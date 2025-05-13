В Минобороны Ливии заявили об "успешном завершении" военной операции
Киев • УНН
Власти Ливии заявили об успешном завершении военной операции в Триполи, но подробностей не сообщили. ООН призвала к прекращению боевых действий.
Министерство обороны "временного правительства национального единства" Ливии заявило, что военная операция, проведенная в столице страны Триполи, "завершилась успешно". Об этом сообщает местное издание Al-Wasat, информирует УНН.
Детали
В то же время отмечается, что оборонное ведомство Ливии не предоставило дополнительных деталей относительно характера операции и ее результатов.
Министерство пояснило, что оно "дало поручение завершить свой план в регионе по обеспечению устойчивой безопасности и стабильности". Министерство ранее объявило о "полном контроле" над районом Абу-Салим
Тем временем Миссия поддержки ООН в Ливии призвала к "немедленному прекращению боевых действий и восстановлению спокойствия" в Триполи, напоминая "всем сторонам об их обязательствах постоянно защищать гражданских лиц" и предупреждая, что "атаки на гражданских лиц и гражданские объекты могут быть приравнены к военным преступлениям".
Напомним
Накануне в столице Ливии Триполи произошли массовые вооруженные столкновения. Причиной предположительно стало убийство главы Аппарата поддержки стабильности президентского совета Абдулгани аль-Кикли.
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